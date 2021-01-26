Закон про мову: що насправді він забороняє та чи утискає громадян

Танцюючий юрист та блогер Олександр Моргун розповів все про мовний закон.

Писати, говорити, співати і навіть вести блог у Instagram усі без виключення мають українською.

Посадовці складатимуть іспити на знання мови.

Фільми по телебаченню мають бути з українськими субтитрами.

А інакше — страшенний штраф.

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Поки поборники мови потирають руки, мовні меншини вже починають кричати про утиск їх прав.

Але чи утискають тут когось насправді? Давайте розбиратися.

Що передбачає новий закон про мову?

Стаття 30 багатостраждального закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка діє з 16 січня 2021 року дійсно добралася до сфери обслуговування.

Що це означає на практиці?

Всі працівники сфери послуг зобов’язані звертатись до клієнта українською.

До речі, до сфери послуг входить не лише торгівля, а й:

медичні, освітні, соціальні та інші послуги;

інтернет-магазини та сайти компаній, що надають послуги онлайн;

сторінки таких компаній в соцмережах;

Також українською повинна бути надана вся інформація про товари — цінники, інструкції, квитки, маркування на упаковці.

Чи є у цьому якісь утиски?

Ні і ще раз ні! Тут ними навіть не пахне.

Адже за проханням клієнта надавач послуг може змінити мову обслуговування на прийнятну для обох сторін.

На суахілі вас переходити ніхто не змусить, а ось пояснити щось туристу англійською, якщо ви нею володієте, — не буде порушенням закону.

Як це виглядатиме на практиці?

Перше питання працівника сфери обслуговування тепер має звучати так: якою мовою вам зручно отримувати послугу?

І після його відповіді ви можете сміливо переходити на мову спілкування клієнта – знову ж таки, якщо її знаєте.

Щодо інформації про товари, вона також може бути продубльована будь-якими іншими мовами.

Важливо: Стаття 2 цього закону говорить, що його дія не поширюється на сферу приватного спілкування.

Тож складайте свою зброю, диванні війська!

Штрафи за порушення закону⠀

Що стосується штрафів за недостримання закону, то вони не малі — від 5100 до 6800 гривень.

Але відразу штраф вам ніхто не випише — почнуть з попередження.

Та, якщо порушите ще раз протягом року, доведеться витягати свій гаманець…

Мовних «поліцейських» чи якихось спеціальних перевіряючих не буде. Проте Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови може здійснювати заходи перевірки дотримання мовного закону.

Якщо ваші права порушені, ви можете написати скаргу на ім’я власника закладу а також на ім’я Уповноваженого із захисту державної мови.

Як саме писати таку заяву та інші цікаві подробиці щодо мовного закону, дивіться у відео блогера і танцюючого юриста Олександра Моргуна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо отруїлися в ресторані.

Фото: Pexels

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