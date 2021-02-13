Більше ніяких погроз! Як тепер повинні працювати колектори

Юрист Олександр Моргун розповів про регламентацію діяльності колекторів.

Ще зовсім трішки, і колектори не зможуть надзвонювати вам ночами, а також діставати всіх ваших родичів та сусідів.

Відтепер їхня діяльність буде чітко регламентована.

Депутати Верховної Ради прийняли в першому читанні законопроект №4241 “Про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості”.

Даний законопроект встановлює чіткі правила роботи колекторів, підконтрольності їхньої діяльості та етики поведінки.

Що зміниться?

Національний банк України тепер має такі повноваження:

затвердження методики розрахунку загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки;

встановлення вимог до колекторських компаній та їх діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості;

нагляд за додержанням, колекторами законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог до їх етичної поведінки;

контроль за дотриманням законодавства про рекламу у сфері споживчого кредитування.

Також тепер закріплене право споживача на звернення до НАБУ у разі порушення колекторською компанією законодавства, в тому числі порушення нею вимог до взаємодії зі споживачем при врегулюванні простроченої заборгованості.

Кредитодавець більше не має права залучати колекторську компанію для врегулювання простроченої заборгованості, якщо умовами договору про споживчий кредит не передбачено таке право.

Етика колекторів

Колектори мають спілкуватись з боржниками, не виходячи за рамки етичної поведінки.

1. Взаємодія колектора зі споживачем, може відбуватись шляхом:

безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі);

надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, з використанням програмного забезпечення;

надсилання поштових відправлень за місцем проживання або за місцем роботи фізичної особи із позначкою «Вручити особисто».

2. Під час першої взаємодії зі споживачем, колекторська компанія зобов’язана повідомити:

найменування кредитора, своє найменування та адресу для подальшого листування;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка спілкується зі споживачем;

правову підставу розмови;

розмір простроченої заборгованості.

Заборони для колекторів

За новим законом колекторські компанії більше не мають право:

Здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність споживача, його життя, здоров’я, честь, гідність та ділову репутацію, використовувати погрози, шантаж; Комунікувати зі споживачем, у період з 20:00 до 08:00; Комунікувати зі споживачем, більше двох разів на добу; Приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок; Використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до споживача протягом більш, ніж 60 хвилин на добу; Будь-яким чином повідомляти третіх осіб — осіб, які не є сторонами договору, про заборгованість споживача; Вимагати від близьких осіб споживача прийняти на себе зобов’язання стосовно простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором або законом.

Детальніше про свої права за новим законопректом, дивіться у сюжеті блогера і танцюючого юриста Олександра Моргуна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про процедуру банкрутства фізичних лиць.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.