Джилл Байден: що відомо про нову першу леді США?

Новообраний президент США Джо Байден та його дружина Джилл разом вже більше 40 років.

Мені завжди подобалися звуки в класі, тиша перед початком уроку та ідеї, коли ми разом з учнями досліджуємо світ.

З таких слів досконалою англійською Джил Байден розпочала свій виступ, коли її чоловіка оголосили кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки.

Зараз вже вона є повнопрвною хазяйкою Білого дому.

То що відомо про нову першу леді США? Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Хто така Джилл Байден?

Вона — викладачка англійської. Викладання називає не роботою, а справою життя.

Джо і Джилл зустріли одне одного 45 років тому, коли вона навчалася в коледжі. За три роки до знайомства з майбутнім чоловіком в автокатастрофі загинули його перша дружина та маленька донька.

Двоє синів вижили — Бо і Хантер. Джил вважала, що у них нічого не вийде з Джо, бо він був старшим за неї на 9 років. Але на 5 раз пропозиції вийти заміж, вона все ж таки погодилася.

І стала матір’ю для дітей Джо від першого шлюбу. А вже через пару років у подружжя народилася спільна донька.

Ми зрозуміли, що кохання об’єднує сім’ю. Любов робить нас гнучкими та витривалими. Це дозволяє нам ставати краще, ніж коли ми самі. І хоча це не може захистити нас від прикростей життя. Вона дає нам притулок і дім, — розповіла Джилл.

У 2015 родина Байденів втратила Бо. Він помер від раку мозку. Йому було 46 років.

Джилл не просто так говорила у своєму зверненні до народу про силу любові. Вона вважає, що об’єднати націю можна саме завдяки любові, актам доброти, хоробрості та непохитної віри.

На її переконання, такі якості присутні у її чоловіка і йому вдасться вирішити расові та політичні проблеми країни.

Друга леді у минулому

Напевно, Джилл буде легко вжитися в новий статус у Білому домі. Бо бона вже була другою леді в країні у 2009 — 2017 роках. Тоді її чоловік обіймав пост віцепрезидента США за часів Обами.

Дружина президента Мішель Обама і Джил разом допомагали родинам військових. Їх проект був присвячений медицині, освіті та працевлаштуванню. У численних інтерв’ю Мішель називала Джил дорогою подругою. Відзначала її доброту, співчуття і гумор у найскладніших ситуаціях.

Попри статус другої леді в країні, Джил продовжувала викладати, обіймала посаду штатного професора в коледжі у Північній Вірджинії. До речі, вперше друга леді країни працювала на оплачуваній роботі. Цьому факту дивувалася і Мішель Обама.

Під час спільних перельотів Джилл перевіряла студентські роботи.

«Джил завжди перевіряє документи. Це забавно, бо я бувало забувала: о, так, в тебе є денна робота. А потім вона достає свої папірці. І вона така старанна, а я кажу: подивись на себе, у тебе є робота, скажи мені, як це?», — Мішель Обама.

Порушниця традицій

Минули роки, а Джилл Байден не зраджує своїм принципам. Вона продовжить викладати англійську та працювати з дітьми, які мають емоційні розлади, навіть після інавгурації свого чоловіка.

І знову Джилл порушить багатовікову традицію дружин президентів США.

Під час передвиборчої кампанії Джилл вела активну агітацію та збір коштів. Напевно, вам цікаво, хто ж тоді перевіряв зошити? Все просто, вона брала відпустку.

Цілуючи дружину в лоб, Джо Байден сказав про неї так:

Пам’ятаєте свого улюбленого вчителя, який допоміг вам повірити в себе? Саме такою першою Леді і буде Джилл Байден.

Більше дивіться у відео.

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Фото: The White House

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