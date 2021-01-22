Перший робочий день нового президента США: що вже встиг зробити Байден?

Новообраний президент США Джо Байден: які його подальші дії, та як вони повпливають на Україну та світ.

Новий господар овального кабінету у Білому домі — Джо Байден, відразу після інавгурації приступив до роботи.

Президент підписав 17 заздалегідь підготовлених документів, 9 з яких повністю скасовують рішення його попередника Дональда Трампа.

Відтак, Новий Білий дім дбає про клімат, заохочує носити маски, і сигналізує про низку інших значних змін у політиці.

Яких саме? Читайте нижче.

Кліматична угода

Власне, ще під час передвиборчої кампанії, Байден обіцяв зробити питання клімату одним із центральних елементів свого президентства.

І дотримуючись обіцянки в перший день на посаді підписав Паризьку кліматичну угоду.

Нагадаємо, Паризька угода спрямована на боротьбу з глобальним потеплінням шляхом зменшення викидів вуглекислого газу.

І країни, які підписали угоду, беруть на себе обов’язок докладати зусиль, аби до 2050 року не допустити зростання середньорічної температури у світі більше, ніж на два градуси за Цельсієм.

Політолог-американіст Пітер Залмаєв каже:

Більшість тих, хто проголосував за Трампа — це так звані кліматичні скептики. А демократи завжди були лояльніші до науки й вірили найгіршим прогнозами щодо перспективи виживання людства взагалі.

Повернення у ВООЗ

Також одним із перших рішень Байдена була зупинка процесу виходу Сполучених Штатів із Всесвітньої організації охорони здоров’я.

На такі рішення миттєво відреагував генсек ООН Антоніу Гутерреш і привітав продовження співпраці з ВООЗ:

Настав час міжнародній спільноті працювати разом на знак солідарності, щоб зупинити COVID-19 та його руйнівні наслідки.

Наступні кроки Байдена

Найімовірніше перші сто днів свого правління, Байден буде опікуватися саме внутрішньополітичними питаннями і відновленням підірванної економіки внаслідок пандемії коронавірусу.

А вже після цього перейде до проблем зовнішньої політики.

Пітер Залмаєв вважає, що питання Росії і України буде одним із пріоритетних для Байдена:

Він намагатиметься відновити договори з Росією щодо ядерної зброї і всіляко сприятиме просуванню мінського процесу.

Експерт Ради зовнішньої політики “Українська призма” Олександр Краєв теж переконаний, що новий президент США точно буде займатися Україною більш професійно, ніж Трамп.

За його словами, саме через Україну Байден зможе швидко і вдало показати себе як потужного зовнішньополітичного гравця.

Та чи виграє з цього Україна?

Росія буде вважатися для Америки, якщо не ворогом, то головним конкурентом, — переконаний Пітер Залмаєв.

Це можна пояснити тим, що в адміністрації Байдена призначаються старі вояки “холодної війни” або ті, які завзято підтримують Україну всі ці роки, — каже експерт.

І справді, Байден призначив собі в поміч досвідчену команду з глибокими знаннями про Росію.

Зокрема:

директор ЦРУ — Вільям Барнс, який свого часу був послом США в Москві

заступниця Держсекретаря з політичних питань — Вікторія Нуланд, яка за часів Обами курувала український і російський напрямок зовнішньої політики США

старша директорка з питань Росії і Центральної Азії в Національній раді безпеки США — Андреа Кенделл-Тейлор — колишня працівниця ЦРУ і затятий критик Путіна.

Однак, попри близькість нової американської верхівки до ситуації в Україні та Росії, не слід виключати ймовірності повторення 2009 року.

Тоді новообраний президент Барак Обама фактично пробачив Путіну агресію проти Грузії.

Само собою, не слід очікувати, що «Байден прийде і порядок наведе». Уся співпраця зі Сполученими Штатами в першу чергу залежить не від того, хто хазяйнує у Білому домі, а від самої України.

Детальніше про подальші дії Байдена, та як вони повпливають на Україну, — дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи втримається Путін на троні.

Фото: The White House

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