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ICTV / Ранок / Календар стрижок на лютий 2021: коли краще стригтися / 05.02.2021 09:04
05.02.2021 09:04
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Календар стрижок на лютий 2021: коли краще стригтися


Місячний календар стрижок на лютий 2021 показує, у які дні варто стригти волосся, а коли зачіску краще взагалі не чіпати.

Лютий — місяць, хоч і короткий, зате доволі виснажливий. Усі вже втомились від холодної погоди й необхідності одягати шапку.

Проте зовсім скоро прийде весна. І, якщо ти, хочеш зустріти її оноволеною, то май на увазі — перед тим, як бігти в перукарню, зазирни у календар стрижок на лютий 2021.

А після того, як обереш сприятливий день, змінюйся і насолоджуйся результами.

Найбільш сприятливі дні для стрижки у лютому 2021

1, 2, 8, 13, 15, 20, 21, 24 лютого 

календар стрижок на лютий

Детальний календар стрижок на лютий 2021

1 лютого: Вдалий день для стрижки чи фарбування волосся. Зміна зовнішності покращить не лише настрій, а й самопочуття.

2 лютого: Стрижка цього дня прискорює ріст волосся, але на його структуру не впливає зовсім. Нова зачіска приверне успіх, а волосся буде виглядати доглянутим і здоровим.

8 лютого: Чи не найкращий день цього місяця для візиту до майстра. Сьогодні ти не лише пострижешся, а й збільшиш свою чарівність та харизму. Можеш наважитись на найбільш сміливі зміни, пов’язані із волоссям. Але не забудь погортати модний журнал перед тим.

13 лютого: Сприятливий для стрижки волосся день, особливо, якщо ти хочеш поліпшити своє матеріальне становище. Та й енергія буде вирувати. А в майстра попроси відразу накрутити волосся — локони цього дня вдаватимуться дуже чарівними!

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15 лютого: Стрижка призведе до поліпшення матеріального стану та загального благополуччя. Волосся стане значно густішим і набуде здорового блиску.

20 лютого: Доволі суперечливий день. З одного боку, може погіршитись здоров’я, але з іншого — волосся після стрижки буде рости дуже стрімко. Якщо вже довго намагаєшся відновити колишню довжину, то поспіши в перукарню 20 лютого.

21 лютого: Це буде сприятливий день у всіх відношеннях, у тому числі і для стрижки волосся. Вона дозволить тобі зберегти здоров’я, розвине гостроту органів чуття та покращить проникливість розуму.

24 лютого: Стрижка в цей день допоможе поліпшити здоров’я та інтуїцію. Після неї ти зможеш вирішити складні фінансові питання.

Несприятливі дні для стрижки в лютому 2021

4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 27 

Всі інші дати лютого, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих днів, вважаються нейтральними для походу до перукарні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як самостійно підстригти кінчики волосся вдома.

Фото: Pexels

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Теги: місячний календар, стрижка
05.02.2021 09:04



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