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ICTV / Ранок / Як визначити свіжість яєць при покупці: поради та лайфхаки / 03.02.2021 16:26
03.02.2021 16:26
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Як визначити свіжість яєць при покупці: поради та лайфхаки


Як визначити свіжість яєць під час покупки і придбати корисний та якісний продукт – секрети вибору.

Як перевірити свіжість яєць при покупці

Подивись дату

Якщо ти купуєш у магазині упаковані яйця – обов’язково зверни увагу на термін придатності.

Причому дату бажано дивитися не на упаковці, а на самому яйці.

Річ у тому, що так ти зможеш дізнатися, коли яйця сортували на птахофабриці, і саме ця дата – найближча до тієї, коли курка знесла яйце.

Потруси яйце

Легенько потруси яйце і прислухайся. Якщо при цьому почуєш хлюпання або інші звуки –

всередині є повітря, а отже, яйце вже зіпсоване. А от якщо сторонніх звуків немає – можеш сміливо вживати його в їжу.

Також по темі: Як купити дійсно свіжі яйця: корисні поради На столичному ринку продають заражені яйця? Вражаюча правда про холестерин у курячих яйцях

Розглянь шкарлупу

Уважно роздивись поверхню яєць, які збираєшся придбати.

Свіжі матимуть приємну матову поверхню, а ті, що вже полежали – дещо глянцеву.

Як перевірити свіжість яєць вдома

 

Якщо свіжість яйця треба перевірити вже вдома, наприклад, коли воно довго зберігалося в холодильнику, найпростіший спосіб – опустити його у воду.

  • Якщо лягло на дно склянки горизонтально – яйце свіже.
  • Якщо стало вертикально – яйце треба терміново приготувати і з’їсти, оскільки його термін придатності майже закінчився;
  • Якщо спливло – яйце треба викинути, їсти його вже не можна.

яйця фото

Як довго можна зберігати яйця

  • Сирі яйця при температурі 5-15°C – 25 днів.
  • Сирі яйця при температурі до +5°C – 90 днів.
  • Миті сирі яйця – 2 тижні в холодильнику.
  • Зварені в круту в холодильнику – 10 днів.
  • Зварені в круту без холодильника – 2-3 дні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати якісне вершкове масло.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: корисні поради, яйця
03.02.2021 16:26



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