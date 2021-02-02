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ICTV / Ранок / Скільки людей насправді переносять COVID-19 безсимптомно / 02.02.2021 13:45
02.02.2021 13:45
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Скільки людей насправді переносять COVID-19 безсимптомно


На початку пандемії COVID-19 вважали, ніби до 80% людей переносять коронавірусну хворобу у легкій формі або взагалі безсимптомно.

Та фахівці з каліфорнійського Науково-дослідницького інституту Скриппса спростовують цю думку.

Американські вчені проаналізували понад 60 досліджень, що стосувалися пацієнтів з COVID-19 і підсумували: кількість безсимптомних інфікованих коронавірусом насправді значно менша від 17 до 20 відсотків.

При цьому, як вже неодноразово наголошували фахівці з різних країн світу, ці хворі можуть заражати інших.

У чому небезпека?

Коронавірусна хвороба може проявляти себе геть по-різному і далеко не завжди вона супроводжується високою температурою.

Головний біль, запаморочення, біль у горлі, втрата апетиту, шлунковий розлад, закладеність носу тощо ті симптоми, які ви списуєте на недосип, перевтому чи легку застуду через переохолодження, насправді легка форма COVID-19. 

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Чи варто боятися нових штамів?

Людство має бути готовим до того, що коронавірусна епопея затягнеться.

Ситуація з пандемією коронавірусу набуває парадоксального характеру, заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге.

Ми маємо ефективні вакцини від COVID-19, але через проблеми зі своєчасною вакцинацією та появу нових штамів все ще необхідно докладати значні зусилля у боротьбі з пандемією.

Тож від карантинних обмежень нікуди не дітися. 

Чи можливий жорсткий локдаун після вакцинації? Чи ефективні щеплення від коронавірусу?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові вакцини від коронавірусу.

Фото: Pexels

 

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Теги: коронавірус, пандемія
02.02.2021 13:45



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