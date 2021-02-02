Скільки людей насправді переносять COVID-19 безсимптомно

На початку пандемії COVID-19 вважали, ніби до 80% людей переносять коронавірусну хворобу у легкій формі або взагалі безсимптомно.
Та фахівці з каліфорнійського Науково-дослідницького інституту Скриппса спростовують цю думку.
Американські вчені проаналізували понад 60 досліджень, що стосувалися пацієнтів з COVID-19 і підсумували: кількість безсимптомних інфікованих коронавірусом насправді значно менша – від 17 до 20 відсотків.
При цьому, як вже неодноразово наголошували фахівці з різних країн світу, ці хворі можуть заражати інших.
У чому небезпека?
Коронавірусна хвороба може проявляти себе геть по-різному і далеко не завжди вона супроводжується високою температурою.
Головний біль, запаморочення, біль у горлі, втрата апетиту, шлунковий розлад, закладеність носу тощо – ті симптоми, які ви списуєте на недосип, перевтому чи легку застуду через переохолодження, насправді – легка форма COVID-19.Також по темі: Спрей та пігулки: вакцини від коронавірусу, про які ви не чули Війна фейків: хто і навіщо поширює брехню про вакцини від коронавірусу 5 рівнів карантину. Як у Південній Кореї борються з коронавірусом
Чи варто боятися нових штамів?
Людство має бути готовим до того, що коронавірусна епопея затягнеться.
Ситуація з пандемією коронавірусу набуває парадоксального характеру, – заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге.
Ми маємо ефективні вакцини від COVID-19, але через проблеми зі своєчасною вакцинацією та появу нових штамів – все ще необхідно докладати значні зусилля у боротьбі з пандемією.
Тож від карантинних обмежень нікуди не дітися.
Чи можливий жорсткий локдаун після вакцинації? Чи ефективні щеплення від коронавірусу?
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові вакцини від коронавірусу.
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