Головна обіцянка Зеленського: що насправді означає закон про референдум

Верховна рада у другому читанні прийняла закон про “народовладдя через всеукраїнський референдум”.

За проект проголосували 255 парламентарів, 58 виступили проти, ще 40 утрималися.

Давайте зважимо усі за і проти нового закону.

Чи працюватиме в Україні пряма демократія?

Чи є загрози маніпуляції референдумами? І як їм запобігти?

Історія закону

Почнемо з того, що закон «Про референдум» вже був в Україні раніше.

Його називали «закон Лавриновича», який ухвалили за часів президенства Януковича.

Однак Конституційний суд України визнав його не конституційним.

Відтак під час передвиборної кампанії тоді ще кандидат у президенти Зеленський пообіцяв новий закон «про референдум», який мав би повернути в Україну народовладдя.

Політолог Петро Олещук розповів, що цей закон мав достатньо складну історію.

За його словами, він почав розглядатися ще рік тому, у тому числі й Венеційською комісією. Потім були відповідні поправки, зміни, пропозиції.

Чому саме зараз?

Деякі експерти кажуть, що закон ухвалили саме зараз не випадково.

Конституціоналіт Геннадій Друзенко вважає, що це пов’язано з таким рейтинговим піке президента:

Ми бачимо що рейтинг його, як і його партії — у вільному падінні. Тож вони, напевно, згадали про ту обіцянку, яка безумовно була дуже популярною під час виборів. З тієї серії, що — «кожен з нас президент».

Також є припущення, що законопроект пов’язаний із опитуванням, яке проводила провладна партія під час місцевих виборів.

Однак результатів цього опитування досі немає, як і кількості людей, що взяли в ньому участь.

За словами експертів, із новим законом, такого більше не буде.

Тепер подібні опитування будуть легітимними і матимуть правовий статус.

Що передбачає закон?

Тож повернімось до нового закону.

Як саме тепер можуть проводити референдум? І хто його може ініціювати?

По-перше, необхідно, аби якась партія або громадська організація зібрала 3 мільйони підписів українців на користь тієї чи іншої ініціативи.

Крім того, на всеукраїнський референдум лише один раз на рік виноситься одне питання.

Відповідь на нього треба дати чітко «так» або «ні», а результати такого референдуму мають обов’язково розглянути та ухвалити в Парламенті.

За і проти нового закону

Політолог Петро Олещук переконаний, що цей закон нам дуже потрібний тому, що референдум як відповідний політичний інститут передбачений в українській Конституції.

Відтак, згідно із законом, на референдумі можуть розглядатися питання:

зміни до І, ІІІ, XIII розділів Конституції України;

загальнодержавного значення;

про зміну території України;

про втрату чинності закону України або окремих його положень.

Само собою це питання викликало чимало дискусій.

Йдеться про перестороги і ризики, пов’язані з Донбасом, Кримом та війною з Росією.

А також щодо ризиків узаконення сумнівних політичних рішень чи навпаки — скасування важливих.

Та експерти заспокоюють, мовляв у закон заклали чимало запобіжників.

За запобіжниками, які є в законі записано — зміни до Конституції треба вносити за конституційною процедурою, — наголошує політолог Володимир Фесенко.

Також на референдум не можна виносити питання:

що суперечать положенням Конституції України та нормам міжнародного права;

що скасовують чи обмежують права і свободи людини;

що спрямовані на ліквідацію незалежності, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці;

що розпалюють міжетнічну, расову, релігійну ворожнечі;

що стосуються податків, бюджету, амністії.

Попри це, експерти кажуть, що законопроект все ще може кинути серйозний виклик державі.

Говорячи про референдум у нашій країні, найбільший ризик — розкол суспільства на два протилежних табори, — переконаний Володимир Фесенко.

Та чи зможе Україна протистояти цьому та іншим викликам, і які держави успішно практикують подібний закон — дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як побороти корупцію в Україні.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

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