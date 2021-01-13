Нові правила виклику швидкої допомоги: до кого медики приїдуть у першу чергу

Все про нові правила виклику швидкої допомоги.

З 1 січня диспетчери швидкої допомоги розподіляють виклики за станом пацієнта, а не територіальною належністю, як було раніше.

Іншими словами звернення українців будуть ділити на певні категорії порятунку.

Нові правила почали діяти на вимогу постанови Кабінету міністрів, яку ухвалили наприкінці минулого року.

То до кого медики їхатимуть в першу чергу, а кому доведеться рятуватись самостійно?

Головна ідея нововведень

Перш за все, нові правила були прийняті, щоб розвантажити систему екстреної невідкладної допомоги.

Бо понад 70% пацієнтів, які телефонуюють на 103, не потребують госпіталізації і навіть приїзду карети швидкої, свідчить статистика МОЗу.

Щодня на 103 сумарно надходить більше 30 тисяч викликів. Тих, хто потребує екстреної та невідкладної допомоги, лише половина.

Іншим надають консультацію телефоном чергові лікарі в кол-центрі.

Проблема у тому, що пацієнти можуть перебільшувати важкість свого стану.

Але з іншого боку ті, хто дійсно потребують допомоги, можуть її не дочекатися.

Як зрозуміти, що слід викликати швидку?

Відтепер слід розуміти, що швидку допомогу треба викликати лише в екстрених випадках.

За словами Ярослава Курези, лікаря екстреної медичної допомоги міста Києва, відмова пацієнтам з температурою або тиском – це нормальна практика, яка діє у більшості цивілізованих країн світу.

Ба більше, працює система штрафів за непрофільні виклики.

Звісно треба розрізняти екстрені випадки.

На приклад, якщо у вас просто підвищився артеріальний тиск, зверніться до сімейного лікаря.

А якщо наявні й інші ознаки — слабкість, порушення зору, параліч кінцівок тощо це вже невідкладний стан і швидку необхідно викликати якнайшвидше.

Чому до ковідних хворих довго їдуть?

Дописувачі соціальних мереж скаржаться на те, що ковідні хворі довго очікують на приїзд швидкої допомоги.

Це пов’зано зі складною підготовкою спеціальних бригад до виїду, пояснює керівник експертної групи з питань екстреної меддопомоги МОЗу Олександр Данилюк.

Медики мають вдягнутися у спеціальні засоби індивідуального захисту.

Якщо у пацієнта низький рівень сатурації, тобто легені засвоюють недостатньо кисню, його необхідно підключити до апарату.

Також багато часу уходить на транспортування пацієнтів з COVID-19 в лікарні.

Часом бригадам доводиться проїхати два і більше медичних заклади, відведених для ковідних хворих, щоб знайти вільне місце.

Коли хворого госпіталізували, бригада повинна перевдягнутися і обробити автомобіль для наступного виклику.

Про матеріально-технічне забезпечення та кошти, виділені на швидку допомогу в 2021 році, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечні мутації коронавірусу.

Фото: Pixabay

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