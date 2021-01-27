Ранку у Великому Місті – 6 років. Ведучі згадали, як усе починалося

Сьогодні Ранок у Великому Місті святкує свій шостий день народження. Вперше програма вийшла в ефір на ICTV 27 січня 2015 року.

Як усе починалося і яким є проект сьогодні – розповіли незмінні ведучі Павло Казарін і Юлія Зорій.

А новий член ранкової команди Сергій Лиховида поділився враженнями про перші місяці роботи на проекті.

Павло Казарін: це програма, за яку мені не соромно

Репетиції перед запуском проекту розтягнулися приблизно на місяць.

Весь цей час студію будували, тому ми до кінця не розуміли, як виглядатиме майданчик, на якому будемо працювати. Відчутно хвилювалися.

Пам’ятаю, як у день першого ефіру за хвилин п’ять до початку продюсер заспокійливо сказала, що хвилюватися не варто, тому що навряд чи сьогодні нас будуть дивитися більше, ніж чотири сотні тисяч людей.

Мені здається, це була невдала спроба «прикрутити» наші емоції 🙂

Чесно кажучи, тоді б я навряд чи повірив, що ця робота стане «довгожителем» в моєму резюме.

Ніколи раніше я не затримувався на стільки років у проекті! Напевно, саме цим він для мене сьогодні і цінний.

На цю роботу нанизані мої останні шість років життя в Києві. Це проект, за який не соромно. Люди, якими дорожиш.

Юлія Зорій: на даний момент це проект мого життя

Перед першим ефіром адреналін зашкалював! На відео можна розгледіти, як і руки трясуться, і голос дрижить 🙂 Але це були приємні хвилювання.

Ми дуже хотіли докласти максимум зусиль, щоб Ранок у Великому Місті вистрілив, зачепив глядачів і залишився надовго.

І ось сьогодні святкуємо вже 6 День народження! Для ранкового шоу це крутий показник того, що ми все це робимо не дарма.

Цей проект як був для мене дуже важливим 6 років тому, таким є і сьогодні. Звісно, хтось іде, хтось приходить, але залишається те головне, для чого уся команда працює: для людей і заради людей.

Для того, щоб зранку людина отримала максимум важливої, корисної або просто цікавої інформації, яка їй допоможе протягом дня.

Круто, що влітку Ранок у Великому Місті потрапив до книги рекордів України як програма, що найдовше виходила в незмінному складі ведучих. Тільки уявіть, 5 років, 5 місяців і 5 днів!

А наприкінці минулого року команда ведучих змінилася – на місце Антона Равицького прийшов Сергій Лиховида.

І він настільки влився в наш колектив і в ефір, що одразу стало зрозуміло: людина опинилася на своєму місці. Він не боявся імпровізувати, брати під контроль весь ефір, тому з ним дуже комфортно.

А нещодавно у нас з’явилася ще й оновлена студія програми – більш сучасна, модернізована і функціональна.

На даний момент Ранок у Великому Місті – це проект мого життя. Я дуже люблю його і працюю на результат, як і вся команда.

Сергій Лиховида: я кайфую від кожного ефіру

На проект я потрапив несподівано для самого себе і для всіх навколо – коли найменше цього чекав.

Мені просто подзвонили, я підняв слухавку і погодився пройти перший етап кастингу в онлайні.

Потім сказали приїхати в Київ. Я приїхав, але ні на що не сподівався. Зрештою мене затвердили і запитали, чи готовий я працювати.

Було дуже багато факторів, які могли цьому завадити. Але я все ж таки сказав – так, я готовий. Усе сталося блискавично.

З перших хвилин свого перебування на проекті я відчув дуже класну атмосферу. Усі намагались допомогти, дати добру пораду. І, в першу чергу, мої колеги – Паша і Юля.

Тут весь колектив працює як одна злагоджена екосистема. Усі орієнтовані на результат, готові підтримувати одне одного, працювати понаднормово, аби тільки вийшов класний результат.

Мені подобається весь процес – як мене забирає авто рано-вранці, як я заходжу на канал ще вдосвіта, гримуюся, вдягаюся.

Йду до студії, де вішають петличку, підслушку, дають останні настанови. Потім ти розумієш, що тебе дивиться так багато людей і ти доносиш до них купу важливої інформації.

Це дуже круто, я кайфую від кожного ефіру!

Символічно, що саме коли я прийшов, оновили студію. Новий ведучий, нова студія – от така от свіжа кров для проекту.

Тому мені надзвичайно приємно привітати Ранок у Великому Місті з Днем народження, побажати багато-багато крутих років і нововведень. Ну, а ведучі хай залишаються, адже щось має залишатися стабільним 🙂

Хочеться, щоб цей проект приносив радість і тим, хто над ним працює, і всім глядачам.

Ранок у Великому Місті – 1 випуск від 27.01.2016

Ми відшукали 1 випуск Ранку у Великому Місті, аби ви на власні очі могли побачити, як починалася історія улюбленого ранкового шоу 6 років тому.

Ранок у Великому Місті – 1221 випуск від 27.01.2021

А таким Ранок у Великому Місті є сьогодні.

Спілкувалася Аліна Литвиненко

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