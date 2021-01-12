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ICTV / Ранок / «Ранок у Великому Місті» на ICTV розпочинає новий рік у новій студії / 12.01.2021 12:22
12.01.2021 12:22
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«Ранок у Великому Місті» на ICTV розпочинає новий рік у новій студії


З 12 січня ранкова передача на ICTV виходить в оновленій студії. Як завжди, ефір проводитиме двоє ведучих, однак тепер вони матимуть ще й технологічного помічника у вигляді великого сенсорного екрану. 

У студії «Ранку» з’явиться смуга з багатьох табло, на яких транслюватимуться відео з різних міст України. Вони займатимуть одну четверту всього простору. Цей елемент спрямований на підкреслення технологічності ефіру.

На сенсорі у людський зріст ведучі будуть ілюструвати актуальні новини.

“Ми не є стандартним ранковим шоу. У нас немає звичних рубрик чи проявів у студії, наприклад, м’якого диванчику, на якому можна посидіти. Наші ведучі постійно стоять, все достатньо динамічно, адже ми концентруємось на корисній і важливій інформації. Ми націлені на те, щоб дати глядачу їжу для мозку. Ми допомагаємо людям краще розібратись в інформаційній ситуації країни і світу”, – говорить продюсер програми Дмитро Слободян.

В оформленні студії використали кольорову гамму оновленої графіки, яка була запущена у листопаді торік – помаранчеві та червоні відтінки, білі лінії.

Студія довгий час залишалась по-домашньому теплою. Тож ми вирішили стати більш технологічними і сучасними. Однак певну теплоту ми старалися зберегти. Смуга з екранів в той же час нам дає зв’язок з рештою України

– додає Слободян.

Дивіться «Ранок у Великому Місті» на ICTV з вівторка по п’ятницю із ведучими Юлією Зорій, Сергієм Лиховидою та Павлом Казаріним.

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Теги: Ранок у Великому Місті
12.01.2021 12:22



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