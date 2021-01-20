Останній бій Дональда Трампа: чи буде реванш?

Чого чекати від Дональда Трампа?

Сьогодні в Сполучених Штатах готуються до інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Усі 50 американських штатів перебувають у стані підвищеної готовності, аби присяга президента пройшла без проблем.

Більше того, вже відомо і про перші укази нового господаря Білого дому.

Тут і повернення до Паризької кліматичної угоди і відновлення економіки через пандемію коронавірусу і безліч інших амбітних планів.

Керівник апарату Білого дому Рон Клейн каже:

Обраний президент Байден вживатиме заходів — не просто для відшкодування найбільших збитків адміністрації Трампа, а також для того, щоб почати рухати нашу країну вперед.

Та попри те, що нині вся увага прикута виключно до Джо Байдена, не слід випускати з поля зору і його попередника – Дональда Трампа.

Останні тижні були для нього вкрай важкими, та його ще зарано списувати з рахунків, кажуть експерти. Особливо, коли вже колишній президент дуже чітко демонструє небажання сприймати реальність.

Падіння рейтингів

Схоже усі негаразди, які звалились на голову Трампа після штурму Капітолію, його не зламали.

Хоч рейтинги дещо зіпсувались.

Згідно із соціологічним дослідженням американського Pew Research Center — 68% опитаних взагалі не хочуть, аби Трамп залишався великою національною політичною фігурою у найближчі роки.

Політолог-американіст Пітер Залмаєв переконаний:

У першу чергу, Трамп втратив підтримку серед незалежних виборців — це серйозний багатомільйонний блок.

Втрати в бізнесі

От тільки втрат зазнали не тільки рейтинги Трампа. Західні ЗМІ пишуть, що постраждав, зокрема, і його бізнес.

Від співпраці з родиною Трампа відмовились 2 банки, які роками обслуговували бізнес і сім’ю колишнього президента.

А мер міста Нью-Йорк Білл де Блазіо заявив, що місто розриває усі контракти із «The Trump Organization».

За інформацією ЗМІ, у Нью-Йорку компанії Трампа належить карусель в Центральному парку, ковзанка Ласкер-Рінк і поля для гри в гольф у парку Ferry Point.

Трамп перебуває на гачку кількох кредиторів і протягом двох років має сплатити сотні мільйонів доларів. А його бізнес по суті стоїть, — розповідає Пітер Залмаєв.

Відсутність юридичної підтримки

Виникає відразу логічне питання, невже у людини, яка очолювала одну з провідних країн світу 4 роки немає своєї армії адвокатів?

Вони були. От тільки Трамп на них образився.

За програш у президентських перегонах і за провал у подальшій кампанії з перерахунків голосів Дональд Трамп знайшов крайнього — свого адвоката Рудольфа Джуліані.

Трамп не дуже вчасно позбувся адвокатів. Особливо, якщо врахувати, що рано чи пізно на нього таки чекає суд у Сенаті з приводу його другого імпічменту.

І без потужної команди захисту, 45 президент — на гачку у демократів.

Але навіть за таких обставин, на плани і амбіції Трампа слід зважати. Як пише видання Блумберг, навіть після переїзду з Білого дому, Трамп має намір зберегти контроль над деякими працівниками адміністрації.

Насправді Дональда Трампа ще рано ховати, — каже Пітер Залмаєв.

За словами експерта, екс-президент США не збирається зникати з інформаційного поля і, ймовірно, підігріватиме інтерес до своєї персони.

Як саме?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку спадщину Трамп залишить після себе світу.

Фото: The White House

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