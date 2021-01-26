Нові симптоми СOVID-19, про які ви не знали

Все про нові симтоми СOVID-19.
Лихоманка, сухий кашель, задишка, втрата нюху та смаку – характерні для СOVID-19 симптоми.
Проте за даними фахівців з Королівського коледжу Лондона, кожен п’ятий інфікований коронавірусом має нетипові прояви захворювання. Які?
Коронавірусний язик
Одним із симптомів може бути так званий “коронавірусний” язик.
Якщо у роті з’явилися виразки, на язиці наліт та білі плями – це привід для занепокоєння, – каже фахівець з генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор.
Запалення очей
Але це ще не все. СOVID-19 небезпечний і для очей.
Найпоширеніші офтальмологічні симптоми коронавірусної хвороби – світлобоязнь, запалення та свербіж очей.
Експерти радять за появи будь-яких дивних симптомів не зволікати зі зверненням до лікаря.
Не вдаватися до самолікування, не вірити рекламі та не ігнорувати доказової медицини.Також по темі: Війна фейків: хто і навіщо поширює брехню про вакцини від коронавірусу Чим небезпечні мутації коронавірусу і чи загрожують вони Україні? Посткоронавірусна епоха: як пандемія COVID-19 змінила наш світ
Як світ вакцинується від коронавірусу? Чому люди негроїдної раси частіше помирають від СOVID-19?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові вакцини від коронавірусу.
Фото: Unsplash