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ICTV / Ранок / Нові симптоми СOVID-19, про які ви не знали / 26.01.2021 10:58
26.01.2021 10:58
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Нові симптоми СOVID-19, про які ви не знали


Все про нові симтоми СOVID-19. 

Лихоманка, сухий кашель, задишка, втрата нюху та смаку – характерні для СOVID-19 симптоми.

Проте за даними фахівців з Королівського коледжу Лондона, кожен п’ятий інфікований коронавірусом має нетипові прояви захворювання. Які?

Коронавірусний язик 

Одним із симптомів може бути так званий “коронавірусний” язик.

Якщо у роті з’явилися виразки, на язиці наліт та білі плями – це привід для занепокоєння, – каже фахівець з генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор.

Запалення очей 

Але це ще не все. СOVID-19 небезпечний і для очей.

Найпоширеніші офтальмологічні симптоми коронавірусної хвороби – світлобоязнь, запалення та свербіж очей.

Експерти радять за появи будь-яких дивних симптомів не зволікати зі зверненням до лікаря.

Не вдаватися до самолікування, не вірити рекламі та не ігнорувати доказової медицини. 

Також по темі: Війна фейків: хто і навіщо поширює брехню про вакцини від коронавірусу Чим небезпечні мутації коронавірусу і чи загрожують вони Україні?  Посткоронавірусна епоха: як пандемія COVID-19 змінила наш світ

Як світ вакцинується від коронавірусу? Чому люди негроїдної раси частіше помирають від СOVID-19? 

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові вакцини від коронавірусу.

Фото: Unsplash

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Теги: коронавірус
26.01.2021 10:58



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