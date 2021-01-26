Нові симптоми СOVID-19, про які ви не знали

Все про нові симтоми СOVID-19.

Лихоманка, сухий кашель, задишка, втрата нюху та смаку – характерні для СOVID-19 симптоми.

Проте за даними фахівців з Королівського коледжу Лондона, кожен п’ятий інфікований коронавірусом має нетипові прояви захворювання. Які?

Коронавірусний язик

Одним із симптомів може бути так званий “коронавірусний” язик.

Якщо у роті з’явилися виразки, на язиці наліт та білі плями – це привід для занепокоєння, – каже фахівець з генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор.

Запалення очей

Але це ще не все. СOVID-19 небезпечний і для очей.

Найпоширеніші офтальмологічні симптоми коронавірусної хвороби – світлобоязнь, запалення та свербіж очей.

Експерти радять за появи будь-яких дивних симптомів не зволікати зі зверненням до лікаря.

Не вдаватися до самолікування, не вірити рекламі та не ігнорувати доказової медицини.

Як світ вакцинується від коронавірусу? Чому люди негроїдної раси частіше помирають від СOVID-19?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові вакцини від коронавірусу.

Фото: Unsplash

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