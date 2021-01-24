Легендарна Клеопатра: секрети краси та молодості цариці Єгипту

Головні рецепти краси єгипетської цариці Клеопатри.

Про її красу складають легенди та знімають фільми, а її відмінний макіяж та стиль і нині відтворюють у фотосесіях та модних показах.

Від смерті Клеопатри пройшло вже не одне тисячоліття, але вона досі у всіх на устах.

Цариця славиться своєю неземною красою і прирівнюється до Афродіти.

Як й вдалось зберегти свою вроду та молодість?

Та які косметичні процедури, започатковані царицею Нілу, красуні зі всього світу використовують досі?

Про це та багато іншого — читай у матералі Ранок у Великому Місті.

Секрети краси та молодості Клеопатри

Детокс

Якось не віриться, що єгипетьська цариця займалась фітнесом.

Тоді як їй вдавалось зберегти таку ідеальну форму?

Все дуже просто — Клеопатра регулярно практикувала детоксикацію організму.

Двічі на тиждень вона випивала по 100 мл суміші лимонного соку і оливкової олії.

Як стверджують дослідники, після прийому такого коктейлю Клеопатрі робили спеціальний масаж живота.

Детокс позитивно впливав не лише на травлення та здоров’я шкіри, а й сприяв підтриманню красивих форм.

Ванна з молока та меду

Під спекотним єгипетським сонцем зберегти здорову шкіру не так вже й просто.

Але Клеопатра знайшла відмінний спосіб для її зволоження — молочно-медові ванни.

До речі, ти теж можеш відчути себе царицею.

Рецепт: У теплу ванну потрібно додати 3 склянки незбираного молока, 150 г меду і кілька столових ложок мигдалевої олії.

15 хвилин такої процедури здатні зробити твою шкіру ніжною та зволоженою.

Скраб із морської солі

Одразу після молочної ванни цариця наносила скраб.

Стародавні єгипетські жінки цінували властивості морської солі, особливо тієї, що привозилася з берегів Мертвого моря.

Тож не дивно, що Клеопатра для догляду обирала саме такий скраб.

Рецепт: 2 ст. л. морської солі змішати із 3 ст. л. густих вершків. Для аромату можна додати ефірні олії.

Такий скраб дбає не лише про зволоження шкіри.

Сьогодні обгортання морською сіллю вважаються одним із найефективніших засобів проти целюліту.

Маски для обличчя

Клеопатра зробила чимало косметологічних відкриттів.

Одне з них — поживні маски з білої глини.

В основі цілющої глини — мінерал каолініт, який відповідає за еластичність та оновлення шкіри.

Тож не дивно, що цариці так довго вдавалося зберегти молодість.

Спробуй і на собі її молодильний ефект.

Рецепт: 2 ст.л. білої глини, 2 ст.л. молока, 1 ст.л. меду і 1 ч.л. лимонного соку. Нанеси цю консистенцію на шкіру, змий теплою водою через 10-15 хвилин.

Але й на цьому Клеопатра не зупинилась.

Вона винайшла рецепт молодильної емульсії, що завдяки іонам срібла ефективно уповільнювала старіння і живила шкіру.

Рецепт: 1 склянку чистої води влити в срібну чашу, додати 2 ст. л. свіжого соку алое і 1 ч. л. меду, накрити кришкою і залишити на 10-12 годин. Використовувати вранці і ввечері. У холодильнику зберігати не більше тижня.

Трояндовий тонік

Рожева вода — ще один відмінний засіб для зволоження шкіри.

Цариця Нілу регулярно тонізувала своє обличчя таким настоєм.

Сьогодні в магазинах з легкістю можна знайти подібний продукт. Або можна виготовити його самостійно:

Рецепт: пелюстки троянд залити окропом, накрити і залишити на кілька годин. Використовувати вранці і ввечері.

Шампунь із яєчних жовтків

Шампуню в часи Стардованього Єгипту не було, та Клеопатра знала, як забезпечити красу власного волосся.

Домогтися блиску і ідеальної гладкості волосся цариці допомагала суміш із жовтків курячих яєць.

Їх збивали з додаванням мигдалевого масла і меду та втирали в корені волосся, а потім змивали.

А для відновлення пошкодженого волосся цариця використовувала суміш меду та касторової олії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Меган Фокс.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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