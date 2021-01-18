Місячний календар на січень 2021 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на січень 2021 знадобиться усім, хто хоче мати успіх у справах. Він допоможе правильно розподілити свій час і підкаже, коли приділити більше уваги роботі, а коли – просто відпочити.

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Місячний календар на січень 2021

Сприятливі дні у січні 2021: 4, 7, 10, 11, 21 Несприятливі дні у січні 2021: 1, 8, 29, 31

Сприятливі дні у січні 2021 – детально

Місячний календар на 4 січня

Успішними будуть будь-які операції з грошима та нерухомістю. Можна сміливо починати нові справи, адже і фізична, і розумова активність у цей день будуть на висоті.

Місячний календар на 7 січня

Сьогодні у тебе буквально відкриється друге дихання. Цю енергію варто спрямувати в правильне русло – займися важливими проектами, до яких давно не доходили руки. У цей день можна вести переговори з керівництвом про підвищення зарплати та навіть міняти роботу.

Місячний календар на 10 січня

Ідеальний день для виршення будь-яких справ, пов’язаних із юриспруденцією та бюрократією. Усі питання вирішаться легко і швидко. Можна планувати подорожі та далекі командировки.

Місячний календар на 11 січня

Присвяти цей день плануванню – усе, що детально пропишеш сьогодні, зможеш втілити в життя уже найближчим часом. Можна налагоджувати контакти та проводити важливі переговори.

Місячний календар на 21 січня

Вдалий час для налагодження романтичних зв’язків і творчості. День буде сповнений максимально приємними подіями. А усе негативне в майбутньому виявиться зовсім не важливим.

Несприятливі дні у січні 2021 – детально

Місячний календар на 1 січня

Сьогодні не варто вирішувати важливих справ та займатися фінансовими питаннями. Ти можеш відчути занепад сил – не змушуй організм бути активним, краще дай йому відпочити. Усі справи ти зможеш наздогнати згодом.

Місячний календар на 8 січня

Бережи сили і витрачай їх лише на найбільш необхідні справи. Намагайся уникати спірних тем – можливі конфлікти та непорозуміння з рідними, друзями та колегами.

Місячний календар на 29 січня

Період емоційного та фізичного спаду. Сьогодні краще присвятити день офісній рутині та домашнім справам. А от вирішення важливих питань та зустрічі з друзями краще перенести на інший день.

Місячний календар на 31 січня

Приймай лише ті рішення, у який ти точно впевнений(а). Якщо ж є хоча б маленькі сумніви –відклади справу на кілька днів.

Усі інші дні січня, не позначені в календарі, є нейтральними.

Тепер ти знаєш, які дні у січні 2021 року будуть вдалими, а які не дуже. Користуйся цим календарем, щоб досягати успіху у справах.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на січень 2021.

Фото: Unsplash

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