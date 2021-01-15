Тарифна криза: чи вистачить дешевого газу на всіх?

Зниження цін на газ для населення: що це означає для української економіки?
Ціна на газ у платіжках таки буде меншою.
Кілька днів урядовці ламали голову, як її знизити для побутових споживачів, і придумали.
На період карантину в Україні тариф на газ регулюватиме держава.Також по темі: Коли і чим українців вакцинуватимуть від СOVID-19? МВФ поспішає на порятунок? Чи зможе Україна уникнути економічної катастрофи Нові правила виклику швидкої допомоги: до кого медики приїдуть у першу чергу
За основу взяли найнижчу ринкову ціну на українській біржі – 6 гривень 99 копійок.
Що це означає для нас з вами?
Так, фіксована ціна у платіжках цієї зими буде приємнішою для наших із вами гаманців.
Але насправді радіти не слід.
Адже це боляче відіб’ється на українській економіці загалом, кажуть експерти.
А відтак, у перспективі ми втратимо набагато більше, ніж заощадимо.
Та давайте спершу взагалі розберемось, з чого ця «тарифна епопея» почалася? Цьому передувало кілька чинників.
За словами експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокопа, все почалось ще влітку, коли ми перейшли на відмову покладення спеціальних обов’язків для постачання газу для населення на вільний ринок:
Якщо раніше в межах кожної області був постачальник природнього газу, який за регульованою ціною постачав газ, отриманий від Нафтогазу, то тепер цей постачальник купує газ на вільному ринку і перепродає його кінцевому споживачу.
Проблема у тому, що через прихід зими і холодів, на європейському ринку зросла ціна на газ.
Відтак, ринкова ціна газу в Україні теж піднялася.
Отже, мали зрости й цифри й у наших платіжках. Але це лише частина проблеми.
Президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут каже:
Найголовніше, що не зробила Україна — не вивела найбільшого добувача і найбільшу видобувних компанію України на вільний ринок продажів.
Мова йде про Укргазвидобування, дочірну компанію Нафтогазу.
У відкритому варіанті ринку всі видобувачі газу повинні продавати свій газ на відкритому ринку.
І тоді виникла б конкурентна модель, яка може призвести нелише до зростання цін на газ, але і до зниження.
Як вирішити проблему з тарифами на газ?
Експерти кажуть, є два варіанти.
Перший – оптимальний для України – продовжувати рухатись ринковим шляхом.
Експерт Андріан Прокіп каже:
Потрібно відпустити ресурс Укргазвидобування на вільний ринок, щоб інші постачальники отримували цей дешевший газ і могли зменшити ціну. І, звісно, контролювати рівень прибутковості діяльності постачальників.
І другий варіант – який фактично вбиває у зародку ринок газу і яким вирішили рухатись українські урядовці — перейти на так зване «ручне управління» цінами.
Щоправда, виправдовуються чиновники — це лише до кінця карантину.
Крім того, маленький нюанс — «ручне керування» ринком газу не відповідає закону «Про ринок газу», який працює з 2015 року, і який передбачає поступовий перехід усіх споживачів в Україні на ринкову ціну.
Адміністративне втручання призведе до обмеження цін. Таким чином будуть викинуті з цього ринку всі незалежні постачальники, які робили спроби формувати свої портфелі, — переконаний Олександр Нарбут.
Як це відобразиться на економіці?
А тепер повернімось туди, звідки почали.
Чим призначена урядом ціна у 6 гривень 99 копійок за кубометр газу в наших платіжках може нам же й аукнутись?
По-перше, скасування регулювання ціни газу для побутових споживачів було вимогою наших західних партнерів.
І Україна взяла на себе таке зобов’язання, зокрема, і через кредитування з боку Міжнародного валютного фонду. Тобто вже чергова зірвана обіцянка і вкотре підірвана довіра західних партнерів.
Але це не єдине. Андріан Прокіп каже:
Інша проблема – це те, що буде відбуватись із ринком газу. Існує загроза, що у нас з’явиться один великий постачальник на всю країну, який сконцентрує на собі ринок. Це буде Нафтогаз.
Експерти переконані, боротися потрібно якраз з цією монополією, яка виникне, а не з вільним ринком газу. І зрештою, ціни на газ для населення нижчі ринкових, означають, що за них все одно хтось платить.
Зрадіє монополіст Нафтогаз, який знову буде потрібен. Монополіст, він завжди підкручує ціну поступово, — каже Олександр Нарбут.
Детальніше про цю тимчасову приємність із сумними наслідками дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає на українську економіку в 2021 році.
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