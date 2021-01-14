Коли і чим українців вакцинуватимуть від СOVID-19?

Що відомо про вакцину від коронавірусу, на поставки якої уклала контракт Україна?

На початку пандемії, коли інформації про коронавірус було зовсім небагато і вона дуже різнилася, поява бодай однієї ефективної та безпечної вакцини від COVID-19 — видавалася чимось недосяжним.

Як виявилося, замало винайти щеплення від коронавірусу — для досягнення колективного імунітету від COVID-19 треба, щоб вакцин вистачило на всіх.

Ряд багатих країн вже підписали угоди про закупівлю вакцин від коронавірусу з компаніями Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson та іншими відомими розробниками.

Україна ж наразі має лише один контракт з китайською біофармацевтичною компанією Sinovac Biotech.

Утім, і він може опинитися під загрозою.

Чому? І що взагалі відомо про китайську вакцину, яка світить українцям?

Коли українців будуть вакцинувати?

Вакцинація в Україні розпочнеться вже цього року, відбуватиметься у 5 етапів, повідомляють в МОЗ.

Розпочати планують з медпрацівників, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії пандемії COVID-19, і військовослужбовців ООС. Охоплення першого етапу — 355 тисяч осіб.

Охоплення першого етапу — 355 тисяч осіб. Далі вакцинуватимуть людей з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19, тобто категорію віком 60+, і знову медпрацівників. Йдеться про 2,7 мільйона осіб.

На третьому і четвертому етапах вакцинуватимуть людей з високим ризиком інфікування і які виконують функції з підтримки безпеки і життєдіяльності країни, — 7 і 11 мільйонів відповідно.

П’ятий етап — вакцинація інших категорій населення, які не входять до пріоритетних груп. Це люди віком до 59 років без супутніх захворювань.

Планове охоплення українців — близько 19 мільйонів осіб.

Завдяки глобальній ініціативі COVAX, в Україні зможуть провакцинувати лише 8 мільйонів громадян, тому існує нагальна потреба в самостійному укладенні контрактів з розробниками вакцин від COVID-19.

Яку вакцину обрали?

Наразі відомо лише про договір України з китайською компанією Sinovac Biotech на поставку 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac за ціною 17$, тобто близько 500 гривень за дозу.

Для імунізації необхідно 2 дози.

Чому ж обрали саме Sinovac Biotech?

Це одна з найбільших китайських біофармацевтичних компаній, яка вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу та паротиту.

Вакцина від коронавірусу Sinovac виготовлена за добре відомою технологією і містить у собі інактивований, тобто “мертвий” коронавірус.

Це може давати сильну імунну відповідь, утім несе ризики підсилення респіраторних проявів у вакцинованих.

На відміну від вакцини американської компанії Pfizer, яку схвалила ВООЗ, CoronaVac не потребує суперхолоду і може зберігатися до 6 місяців у звичайних холодильниках за температури від +2 до +8 градусів Цельсія.

У разі належного проходження вакциною 3 необхідних фаз клінічних випробувань, Україна отримає препарат впродовж 30 днів після його реєстрації в одній з країн із сильною регуляторною політикою — наприклад, у ЄС чи США.

Для українців щеплення буде безкоштовним, якщо, звісно, контракт не доведеться розривати.

Річ у тім, що на вимогу нашої країни, компанія Sinovac має надати докази про щонайменше 70-ти відсоткову загальну ефективність препарату.

Інакше Україна розраховує на повернення грошей.

Ефективність вакцини Sinovac

Професорка медицини Катерина Амосова каже — на відміну від розробників вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna, які оприлюднили детальні звіти щодо клінічних випробувань своїх препаратів, про CoronaVac досі майже нічого не відомо.

До того ж, дані щодо ефективності препарату сильно різняться, що викликає недовіру до китайської вакцини.

А чому Україна наполягає на щонайменше 70-відсотковій ефективності вакцини, якщо у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають достатньою для реєстрації і 50%?

Для того, щоб отримати колективний імунітет від вакцини, яка ефективна на 60 чи 65%, треба імунізувати значно більше людей, ніж у випадку вакцини, яка має ефективність 95%, — пояснює Катерина Амосова.

Навіть якщо китайська компанія Sinovac оприлюднить всі належні звіти про випробування і, припустимо, ефективність вакцини таки буде понад 70%, чи можна розраховувати, що вона буде стійкою і до нових штамів коронавірусу?

І якого ще виробника МОЗ планує закупити вакцини від коронавірусу найближчим часом?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто і навіщо поширює брехню про вакцини.

Фото: Pexels

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