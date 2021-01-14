Отруєння в ресторані: як отримати матеріальну компенсацію і чи подавати до суду

Юрист Олександр Моргун розповість, як отримати матеріальну та моральну компенсацію у разі отруєння в ресторані.

Буває, що смачна вечеря в ресторані може закінчитись в інфекційному відділенні міської лікарні.

Неприємна ситуація, чи не так?

І, безумовно, ви маєте знати, як у ній поводитись.

Тож сьогодні мова піде про алгоритм, за яким ресторан точно компенсує вам витрати на лікування, а також моральну шкоду.

Перевіряйте якість їжі

Якщо офіціант виніс страву, і ви бачите, що з нею щось не так — підозрілий запах та й свіжість продуктів викликає питання — одразу відмовляйтесь від такої страви.

Незручна ситуація і несхвальний погляд офіціанта не нанесуть такої шкоди вашому здоров’ю, як це зробить харчове отруєння.

У разі сумніву ви також можете попросити документи, що підтверджують свіжість продуктів.

Це може бути, наприклад, накладна від постачальника з датою доставки.

Якщо вам відмовляються надати таку інформацію, посилаючись на те, що це комерційна таємниця – сміливо апелюйте до них ст. 6 ЗУ «Про захист прав споживачів», відповідно до якої:

Виконавець зобов’язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію.

Виконавець на вимогу споживача зобов’язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції.

І також вартує йому нагадати, що відповідно до п. 10 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів», виконавець несе відповідальність за шкоду, завдану вашому здоров’ю.

Думаю, питання про заміну страви відпадуть самі собою.

Алгоритм дій після отруєння в ресторані

Але що робити, якщо після вечері в ресторані у вас з’явились симптоми отруєння?

1. Негайно зверніться до лікаря.

Це необхідно як для надання вам кваліфікованої допомоги, так і з метою збору доказів.

Справа в тому, що в цій неприємній ситуації, вам треба довести, що шкоду здоров’ю було завдано саме в результаті вечері в ресторані.

У зв’язку з цим вам необхідно отримати медичний висновок. Вкрай бажано, щоб у ньому був відображений причинно-наслідковий зв’язок між вечерею в ресторані та отруєнням.

Також зберігайте й інші документи: виписку з лікарні, результати аналізів, чеки з аптеки.

2. Обов’язково зберігайте чек із ресторану, або, якщо чек не зберігся, але ви оплачували рахунок карткою, – виписку з банківського рахунку.

Дуже при нагоді стануть свідки, які зможуть підтвердити ваші свідчення. Це можуть бути ваші друзі, з якими ви проводили вечір.

3. Наступний крок. Не біжіть одразу в суд, а напишіть претензію власнику ресторану (індивідуальному підприємцю або керівнику юридичної особи).

До претензії додайте копії чека і медичного висновку, а також інших документів.

У претензії ви можете заявити вимоги:

про повернення вартості вечері;

про компенсацію вартості лікування;

у разі тривалого лікарняного – компенсацію втраченого доходу.

Претензію треба надсилати рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Після того, як надішлете претензію, зустрінетесь з власником та розкажете йому про свої наміри, і про те, як ви бачите вирішення даної ситуації, – можна також трошки налякати його поширенням даної інформації в соціальних медіа та на профільних сайтах як тріпадвайзер.

Здебільшого свідомі власники самі підуть вам назустріч, оскільки не захочуть псувати собі репутацію та нерви.

Але якщо в добровільному порядку залагодити ситуацію не вдалося, слід звернутися з позовною заявою до суду.

У суді, крім названих вище вимог, ви маєте право вимагати компенсацію моральної шкоди відповідно до ст. 1168 ЦКУ «Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи».

Крім заяви в суд, ви також маєте право звернутися зі скаргою в Держпродспоживслужбу.

Ваша скарга буде розглянута і при виявленні порушень санітарного законодавства, і в області захисту прав споживачів.

Винні особи будуть притягнуті до відповідальності.

Детальніше дивіться у відео блогера і танцюючого юриста Олександра Моргуна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке комерційна таємниця і чому її не можна порушувати.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.