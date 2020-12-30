У чому зустрічати Новий Рік 2021? Найкращі образи для чоловіків і жінок

Стильні образи на новорічну вечірку 2021 для чоловіків і жінок.

Усі хочуть виглядати вишукано у новорічну ніч, і це не дивно.

2021 — рік Білого Металевого Бика, тому образи повинні відповідати такій своєрідній кольоровій тематиці.

Що ж тобі краще одягнути, щоб виглядати просто неперевершено?

Перейдемо до нашої невеличкої добірки нарядів на новорічну ніч:

Образи на Новий рік 2021 для жінок

Сукня або образ “Вишукана леді”

Наряд, який завжди буде актуальним. Якщо говорити про кольори то, світлі відтінки — дуже доречно. Але ніхто не скасовує чорну сукню — це класика. Можливо, лиш додай у аксесуарах срібного блиску.

Як тобі такі образи? Захотілось приміряти?

Комбінезони або “Зірка Новорічної ночі”

Класика — завжди була в моді, тому пропонуємо тобі переглянути варіанти таких образів на Новий 2021 Рік:

Комбінезон підкреслить твою фігуру та зробить справжньою зіркою новорічної ночі.

Класичний костюм пастельних відтінків

Ідеальний вибір для Нового Року 2021.

Дійсно, такий одяг завжди був у тренді, тому Ранок у Великому місті зібрав для тебе варіанти, назвавши образ “Стримана та стильна”:

Атласні або люрексні топи на тонких брительках

Такий лук стовідсотково сподобається Металевому Бику, а ти станеш справжньою “Красунею на мільйон”.

Не забувай, що одного топу — замало, адже твій образ одразу стане занадто простим. Тому обов’язково доповни свій новорічний наряд красивою спідницею або брюками с піджаком, щоб виглядати просто неперевершено.

Переглянути цей допис в Instagram Шовкові та атласні блузи Здивують усіх гостей цього Нового Року, а твій образ матиме назву ” Міс Елегантність”.

Блузи — завжди доречні, зручні та вишукані у поєднанні з іншими аксесуарами:

Доповнимо одяг важливими елементами:

Яскравість (додай до свого образу блискітки або принти).

Широкі рукава та прозорість.

Бархат.

Пам‘ятай про аксесуари, вони точно доповнять твій образ, нададуть йому витонченості.

Гарно виглядатиме клатч або маленька сумка пастельних відтінків (металевий, білий, кремовий)

Однак усе залежить від поєднання. Тому чітко продумай свій образ від А до Я.

Образи на Новий рік 2021 для чоловіків

Щодо чоловічих нарядів — усе досить просто .

Костюм

Для справжніх джентельменів.

Сорочка та брюки або пуловери

Такий одяг справить враження цієї новорічної ночі. Не забувай, що сорочка пастельних відтінків, брюки (чинос чи слакси) або ж пуловери, светри крупної в‘язки мають органічно виглядати та правильно поєднуватися.

Пам‘ятай багато залежить від тематики вашої вечірки.

Однак ці поради точно знадобляться справжнім модникам та модницям, які хочуть виглядати бездоганно у ніч з 31 на 1.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі подарунки на Новий Рік.

Фото: Instagram, Pexels

Поліна Акуленко

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