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ICTV / Ранок / Короткі привітання з прийдешнім Новим роком 2021 / 30.12.2020 12:44
30.12.2020 12:44
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Короткі привітання з прийдешнім Новим роком 2021


У Новий рік не можна скупитися на приємні слова. Але що бажати? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі короткі привітання українською мовою у віршах і прозі.

Обирай, що тобі більше до смаку, та вітай із цим світлим та прекрасним святом рідних, друзів і колег.

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Короткі привітання з прийдешнім Новим роком

Привітання з прийдешнім Новим роком у віршах

Новий рік вже на порозі,

Повний різних сподівань,

Зустрічаймось, там де друзі,

Серед радості й вітань!

Щоб було все у достатку,

В Році новому у нас,

Загадаємо бажання,

Щоб здійснилися ураз!

***

Білий Бик — залізна воля,

До вас буде добра доля!

Із завзяттям й впертістю

Дасться вам все з легкістю.

Хай «бики» вас оминають,

Щедрі люди зустрічають,

Щоб цей рік плоди приніс,

І в прибутках тільки зріс!

***

бенгальський вогник фото

З Новим прийдешнім роком!

Нехай він буде приголомшливим:

Щедрим, родючим, щирим

І фінансами насиченим.

Нехай задумане здійсниться,

Неприємне забудеться,

Щастя, радість збільшаться …

Нехай вдало пазли складуться!

***

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

***

Хай Білий Бик у Новий рік

Принесе щастя повний міх!

Щоб Ви в здоров’ї й мирі жили,

Й на всі задуми хватало сили!

Новий 2021 рік фото

Привітання з прийдешнім Новим роком в прозі

Нехай Новий Рік бика подарує тобі море щастя, багато тепла, радості, натхнення і невичерпний потік енергії для досягнення найзаповітніших цілей! Нехай доходи примножуються, здоров’я зміцнюється, а твоя любов до рідних і їх любов до тебе тільки посилюється!

***

Нехай разом з новим 2021 роком в Твій дім увійдуть нескінченне щастя і блискучий успіх, завзяте веселощі і чудова любов. Лови позитив в кожній миті, радуйся удачам рідних, поділися мріями з близькими і отримуй задоволення від будь-якого дня. Зі святом блискучих ялинок, красивих салютів, білих сніжинок і бенгальських вогнів!

***

В цю Новорічну ніч, хочу побажати тобі, щоб всі загадані бажання неодмінно здійснилися, а наступний рік здивував тебе тільки класними сюрпризами, від яких ти будеш завжди радіти!

***

Вітаю з наступаючим Новим роком і від душі бажаю, щоб разом з чудовим святом в будинок прийшли удача і добро, світле благо і велика радість, міцне здоров’я і вічна любов, високий достаток і яскравий промінчик надії.

***

Вітаю вас з наступаючим 2021 роком! Нехай він принесе здійснення заповітних бажань, подарує нові надії, відкриє перспективні горизонти і стане плідним роком для нових досягнень в кар’єрі та особистому житті!

***

Новий 2021 рік фото

З прийдешнім Новим роком вас усіх вітаю і бажаю завжди йти по життю в ногу з часом, з посмішкою на обличчі і вірою в серці. Нехай рік, що минає понесе з собою всі турботи, проблеми і невдачі, а в замін подарує щастя, удачу і везіння.

***

Новий рік – це завжди старт. Початок чогось непередбачуваного і незвіданого. Тому зустрічати його завжди так хвилююче і трохи страшно. Але ми бажаємо, щоб вступивши в Новий 2021 рік, ви знайшли велике щастя, відчули тепло і благодать. Нехай любов і благополуччя будуть вашими вірними супутниками протягом всього року.

***

Пролетіли дванадцять місяців і знову йде на поріг Новий рік. Несе нове щастя, нові успіхи, нову прибуток і нові радості. Бажаю кожному гідно зустріти цей рік, за широким святковим столом, у колі найрідніших людей. Нехай кожен отримає в подарунок те, про що дуже мріє, нехай кожен здійснить свої найзаповітніші бажання. З наступаючим Новим роком!

Новий 2021 рік фото

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Різдвом Христовим.

Фото: Pexels

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30.12.2020 12:44



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