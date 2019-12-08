Новорічні пісні 2020: плейлист для святкового настрою

Новорічний плейлист 2020 – найкращі пісні, які створюють святкову атмосферу.

Що слухати на Новий рік? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі новорічні хіти, які стануть у нагоді як на корпоративі, так і вдома.

Під них так приємно наряджати ялинку, нарізати салати і веселитися з друзями.

Або просто відпочивати і насолоджуватися магічним духом прийдешнього Нового року та Різдва.

Новорічний плейлист 2020 слухати онлайн

Щоб включити наступну пісню у плейлисті, натискай на стрілку внизу зліва.

Слухай найкращі новорічні хіти та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше телеведучі та журналісти Ранку у Великому Місті порадили, що дарувати на Новий рік.

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