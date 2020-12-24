Як не стати заручником шкідливої звички? Мінімізуємо ризики разом

Мінімізація ризиків від шкідливих звичок.

Щонайменше 7 мільйонів людей в Україні курять, близько одного мільйона мають алкогольну залежність. Приблизно 1,2 мільйона страждає на психічні розлади.

Будь-яка звичка формується від 3 тижнів до одного року. А от наслідки і ризики доволі різні.

Як мінімізувати ризики появи шкідливих звичок?

Фактор ризику: невідворотні зміни організму та психологічного стану, смерть. Фактор успіху: усвідомити проблему та мінімізувати ризики для життя.

Шкідливі звички провокують проблеми із серцем, розвиток онкологічних хвороб, вливають на дихальну систему, здатні порушити роботу мозку та центральної нервової системи, спричининяти патології органів тіла.

1. Слідкуйте за психологічним здоров’ям

Приділяйте час собі та відпочинку.

Найпростіше — більше гуляти, переключати свою увагу на приємні речі.

Якщо відчуваєте, що стрес та роздратування постійно з вами і не можете самостійно впоратися із цими факторами – рекомендовано першим кроком проконсультуватися із спеціалістом, приміром психологом, який допоможе виявити і подолати ці проблеми.

2. Налагоджуйте режим дня

Спати, їсти, відпочивати, займатися фізичними навантаженнями.

Саме графік і розуміння, що робити далі – формує здоровий спосіб життя.

А от невизначеність та знесилення організму – шлях до розвитку шкідливих звичок.

3. Оцініюйте ризики від вживання алкоголю

Алкоголь негативно впливає на організм – це факт.

Можуть виникнути проблеми із серцем, зростає ризик розвитку онкологічних захворювань, ожиріння, погіршується засвоєння організмом вітамінів.

Проте фраза «кидай це діло», мало кого мотивує.

Тому, найперше, оцінюйте ризики для власного здоров’я.

Спробуйте зрозуміти, чому у вас виникає бажання розслаблятися саме таким способом.

І шукайте здорові альтернативи, як то спорт, хобі, спілкування з приємними вам людьми. Заручіться підтримкою близьких вам людей.

4. Якщо ви курите, то чому?

Більшість людей із шкідливими звичками мають свою теорію.

«Подобається», «розслабляюся», «просто звик і це мій стиль життя»…

Людина здатна змінити звички, якщо починає оцінювати власний ризик.

Тому зменшувати негативний вплив можливо лише за власним бажанням.

Проаналізуйте свої життєві етапи.

Спробуйте знайти речі, людей, хобі, які сформують для вас новий простір і нове бачення своїх звичок.

5. Не здавайтеся!

Формування нових звичок, відмова від «зручного способу життя» — це дійсно важка робота.

Вона потребує зусиль, бажання змін і часу.

Взяти себе в руки — важко.

Тому поетапне мінімізування ризиків може стати виходом із ситуації.

Жити тут і зараз, бути здоровими та знайти свої фактори успіху набагато легше, ніж здається на перший погляд.

#Факториризику

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали як мінімізувати ризики малорухомого способу життя.

Фото: Pexels

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