Де найвищий ризик підхопити COVID-19? Неочікуване дослідження китайських вчених

Де найвищий ризик заразитися коронавірусом?

У світі вже понад 74 мільйони інфікованих COVID-19.

В Україні ж станом на 17 грудня зафіксували 12 047 нових випадків.

Тобто, плюс один день без антирекорду, але тільки коли йдеться про кількість хворих на день.

Натомість, 16 грудня госпіталізували рекордну кількість пацієнтів із коронавірусом — 3 242 людини.

Разом з тим, у світі повним ходом оголошують тотальні локдауни та готуються до вакцинації від коронавірусу.

До Великобританії, яка першою схвалила до масового використання вакцину від COVID-19 американської компанії Pfizer вже приєдналися США, Канада та Саудівська Аравія.

Вакцинація у світі

Сполучені Штати Америки

США — друга країна після Великобританії, яка розпочала вакцинацію населення від коронавірусу.

До квітня 2021 року кампанія з імунізації має охопити 100 мільйонів американців.

Першою у США щеплення від коронавірусу зробила медсестра Сандра Ліндсей з Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, аби на власному прикладі показати— боятися не варто.

Я почуваюся чудово. Це нічим не відрізняється від щорічного щеплення від грипу, — заявила вона.

Наразі щеплення американцям роблять пфайзерівською вакциною, утім, у західній пресі пишуть, що скоро регуляторний орган США може схвалити до масового використання і розробку американської компанії Moderna.

Канада

Слідом за Сполученими Штатами вакцинація від коронавірусу стартувала і в Канаді.

Розпочали з провінцій Онтаріо та Квебек, які постраждали від пандемії COVID-19 найбільше.

Агентство громадського здоров’я запевнило, що вірогідність серйозних побічних реакцій низька, утім, якщо такі будуть, — країна готова сплатити компенсацію.

Першою вакцинованували 89-річну Жизель Левеск, яка мешкає у будинку для літніх людей у місті Квебек.

До кінця року влада Канади розраховує отримати стільки доз вакцин компаній Pfizer та Moderna, аби щеплення мали змогу зробити близько 250 тисяч канадців.

Саудівська Арабія

А от у Саудівській Аравії серед першопрохідців у кампанії з вакцинації від COVID-19 був голова МОЗ країни Тауфік Аль-Рабі.

Теж, мовляв, для того, щоб підвищити довіру населення до щеплення.

Після схвалення вакцини від Pfizer влада Саудівської Аравії попросила охочих зробити щеплення зареєструватися у спеціальному додатку — всього лиш за добу назбиралося понад 240 тисяч добровольців.

Вакцинація у країні проходитиме у три етапи.

Спочатку щеплення отримають люди віком від 65 років і старше, фахівці, які через свою професію мають високий ризик зараження коронавірусом, і люди з хронічними захворюваннями.

А потім — люди старше 50 років, і решта.

Підготовка до вакцинації в Україні

А як просувається підготовка до вакцинації від коронавірусу в Україні?

Відомо, що перша партія доз певної вакцини надійде у рамках глобальної ініціативи COVAX наприкінці першого кварталу 2021 року.

Утім, голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 17 грудня повідомив, що Україна нині веде перемовини з компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу, аби отримати певні дози препаратів вже у лютому.

Він також заявив, що відомство майже завершило підготовку національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України.

Який, зокрема, включатиме роз’яснення, кого і на якому етапі вакцинуватимуть.

Перший етап вакцинації має охопити не менше 700 тисяч людей.

Хто ж матиме пріоритет? За словами Максима Степанова:

медичні працівники

військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь в ООС

працівники соціальної сфери, які безпосередньо спілкуються з людьми похилого віку

люди, що перебувають у закладах з надання дострокового догляду та підтримки — інтернети, будинки для осіб похилого віку і персонал таких закладів .

Де найбільший ризик заразитися?

І наостанок — цікаві результати досліджень китайських вчених, що оприлюднили в американському науковому журналі “Physics of Fluids”.

Науковці зацікавилися, за яких умов хвора на коронавірус людина, ймовірніше за все, заразить інших.

Для цього вони використали комп’ютерне моделювання та манекен 180 сантиметрів зростом.

Дослідники проектували різні ситуації і дійшли висновку, що найнебезпечнішими є вузькі коридори: адже хворі на коронавірус здатні лишати за собою шлейф з вірусних частинок довжиною до 6 метрів!

Причому в зону особливого ризику потрапляють діти, які йдуть позаду інфікованого.

Оскільки, краплі від кашлю та чхання зависають приблизно за метр від підлоги.

Це ще одне спростування міфу, ніби COVID-19 не є небезпечним для дітей.

Про те, чому варто дотримуватись маскового режиму, а також, які побічні ефекти можуть бути після вакцини Pfizer, дивіться у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, де щеплення від коронавірусу буде обов’язковим.

Фото: Unsplash

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