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ICTV / Ранок / Календар риболова на грудень 2020 – коли добре клюватиме / 17.12.2020 09:34
17.12.2020 09:34
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Календар риболова на грудень 2020 – коли добре клюватиме


Календар риболова на грудень стане у нагоді всім прихильникам зимової рибної ловлі.

Тож якщо хочеш не лише провести час на природі, але й повернутися додому з великим уловом – заздалегідь вибери для цього вдалий день.

Календар риболова на грудень 2020

Найкращий кльов – 1, 12-15, 27-31 грудня

Середній кльов – 4, 5, 11, 19, 20 і 24 грудня

Хороший кльов – 2, 3, 16-18, 26 грудня

Дні без кльову – 6-10, 21-23, 25 грудня

Календар риболова на грудень 2020

Вважається, що на клювання позитивно впливає молодий місяць. Тож вирушати на рибну ловлю в цей період – ідея хороша. А от коли місяць іде на спад, кльов різко зменшується.

Сильно впливає на кльов і повний місяць. Досвідчені рибалки попереджають: іти на рибну ловлю в цей час особливого сенсу немає – все одно улову не буде.

Грає роль і час доби: краще за все ловити рибу на світанку або на заході сонця. Адже саме тоді вона знаходиться в активному стані і ловиться добре.

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Тепер ти знаєш, коли найкраще клюватиме у грудні 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати рибу в магазині.

Фото: Pixabay

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Теги: місячний календар
17.12.2020 09:34



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