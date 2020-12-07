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ICTV / Ранок / Магнітні бурі в грудні 2020 – календар небезпечних дат / 07.12.2020 08:58
07.12.2020 08:58
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Магнітні бурі в грудні 2020 – календар небезпечних дат


У грудні 2020 року буде небагато магнітних бур – вони очікуються тільки на початку та наприкінці місяця, основна ж його частина пройде доволі спокійно. Сильні геомагнітні коливання чекають на українців лише в останній декаді року.

Коли саме плануються магнітні бурі в Україні, як вони можуть вплинути на здоров’я та як мінімізувати їхню шкідливу дію на організм?

Ранок у Великому Місті підготував календар магнітних бур на грудень 2020.

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на грудень 2020

У грудні 2020 року очікується достатньо спокійна геомагнітна обстановка. Але наприкінці місяця буде кілька сильних магнітних бур, які можуть відчути не лише метеозалежні люди.

3 грудня  – середня магнітні бурі.

26, 28-29 грудня  – сильні магнітні бурі.

Календар магнітних бур на грудень

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Магнітні бурі створюють несприятливі умови для нашого здоров’я. У багатьох людей, особливо у метеозалежних, можуть спостерігатися такі симптоми:

  • Головний біль, запаморочення.
  • Підвищення артеріального тиску і тахікардія.
  • Різкі зміни настрою, схильність до депресії.
  • Сонливість.
  • Зниження життєвого тонусу, загальна слабкість організму.
  • Зменшення продуктивності праці.
  • Загострення хронічних хвороб.

 

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Як пережити магнітну бурю

Мінімізувати шкідливий вплив магнітних бур на здоров’я можна, головне – дотримуватися низки правил.

  • Уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних. Намагайся менше нервувати.
  • Гуляй на свіжому повітрі хоча б 1 годину на день. Краще – дві.
  • Замість кави та чаю, пий щонайменше 2 літри чистої води.
  • Напередодні магнітної бурі виключи з раціону шкідливі продукти, а також занадто жирну, солону та солодку їжу. Натомість їж більше фруктів та овочів.

Дотримуйся цих рекомендацій – і можеш пережити магнітні бурі без серйозних ризиків для здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку продуктів, які захищають від вірусів.

Фото: Unsplash

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Теги: магнітні бурі
07.12.2020 08:58



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