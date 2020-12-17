Бюджет 2021: хто найбільше відчує на собі брак державних коштів?

Державний бюджет на 2021: що необхідно знати?

Депутати ухвалили державний бюджет на 2021 із запізненням у кілька тижнів.

Перед другим читанням їм таки вдалося скоротити дефіцит, але все одно витрати перевищують надходження.

То куди найбільше спрямували державних коштів?

Як планують наповнити бюджет?

І чи передбачили фінансування важливих для пересічного громадянина аспектів життя?

На що фінансування збільшили?

Коли восени з’явився проект бюджету на 2021 рік, чимало людей обурилися збільшенню витрат Офісу Президента аж на 40%.

Тоді голова ОП Андрій Єрмак обіцяв скоротити витрати в процесі розгляду у парламенті.

З його слів, Зеленський був готовий скоротити 10% працівників, якщо не вдасться переглянути інші видатки.

Між першим і другим читанням видатки ОП дещо скоротили. У цьому році він отримає не на 40, а на 39% більше!

А от фінансування Апарату Верховної Ради та Кабінету міністрів між першим і другим читаннями взагалі збільшили.

Фінансування генеральної прокуратури збільшили на понад 2 млрд гривень.

Таке рішення економісти вважають доречним.

Щоб залишити на місцях нових прокурорів після проведеного в минулому році тестування, передбачено збільшення заробітної плати.

На що фінансування урізали?

Розподіл видатків важливий, бо він може свідчити про розставлені державними чиновниками пріоритети.

Тож, з хорошого — перед розглядом документу у парламенті додали майже 122 мільйона гривень Міністерству оборони.

Але все одно міністерство отримає менше, ніж минулого року.

У наступному бюджетному році скоротили видатки Пенсійного фонду на 8,5 млрд гривень.

Причому, паралельно перенесено підвищення мінімальної зарплати з липня на кінець 2021 року. Щоправда, січневе підвищення мінімалки до 6 000 гривень залишається.

Перед другим читанням зменшили фінансування вищої освіти на майже пів мільярда гривень.

Скоротили субвенції на місцеву освіту та охорону здоров’я, державний фонд регіонального розвитку, управління фіскальною, митною політикою та економічною безпекою.

Не знайшлося жодної копійки на й Архів національної пам‘яті, на проекті якого весь рік піарились чиновники різного рангу.

Що там з медециною?

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив:

Щодо фінансування медицини, на неї виділили вдвічі менше грошей, ніж необхідно для боротьби з пандемією та її наслідками.

В бюджеті передбачили 159 млрд гривень.

Ще за 2,6 млрд гривень планують закупити вакцини від COVID-19. Цих коштів вистачить на 8 мільйонів доз.

Але вакцинувати хочуть лише 4 млн людей із груп ризику. Решту — на комерційній основі.

І тут існують розбіжності. Напередодні Степанов пояснив, що у групі ризику знаходяться 21 млн українців.

Переглянути видатки і профінансувати повністю безкоштовну вакцину обіцяють в профільному комітеті парламенту та у міністерстві фінансів.

До вирішення цього питання повернуться не раніше весни наступного року.

А за рахунок чого планують збільшити доходи й наповнити бюджет?

І коли експерти прогнозують Україні боргову кризу?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що очікує боржників за комуналку в Україні.

Фото: Unsplash

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