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ICTV / Ранок / Бюджет-2021: де Україна візьме понад трильйон гривень? / 23.09.2020 11:34
23.09.2020 11:34
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Бюджет-2021: де Україна візьме понад трильйон гривень?


«Реалістичний і збалансований». Саме так міністр фінансів Сергій Марченко описав проект бюджету на 2021 рік представляючи його у Верховній Раді.

 Цей документ можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку, – сказав він. 

Та не усі сприймають проект бюджету так оптимістично. Цифри у ньому змусили напружитись не лише експертів з економічних питань, але навіть нардепів, які одразу після засідання розкритикували проект бюджету.

Народні обранці різних фракцій назвали документ «утопією і катастрофою» та закликали до його доопрацювання. Але розберімось, що конкретно не так із головним фінансовим документом країни на 2021 рік?

Прохолодні стосунки з МВФ

По-перше, стосунки з Міжнародним валютним фондом. Нині вони, м’яко кажучи, прохолодні, причому з вини України. А всі узгоджені раніше фінансові транші – заморожені. Без них же, кажуть експерти, українська економіка не впорається.

 – Проблема цього бюджету поза цим бюджетом. Потрібно нарешті повернути здоровий глузд  в українську економіку. Повернутись до співпраці з нашими західними партнерами й тоді, дійсно, цей бюджет буде бюджетом можливостей. Але цих можливостей в держави де-факто немає, бо немає де взяти гроші для того, щоб їх профінансувати, – каже Сергій Фурса, інвестбанкір.

Основний маркер, на який опираються, і згідно з яким прораховують бюджет – курс долара. У випадку із бюджетом-2021 це 29 гривень і 10 копійок.

Відтак закладено, що доходи бюджету складуть трохи більше одного трильйона гривень, а видатки перевищать доходи на майже 270 мільярдів.

 –  У будь-якому бюджеті в українській історії доходи менші, ніж видатки. Просто питання в тому, що дефіцит бюджету до 2020 року був контрольований, понад 2% і це нормально. Це дозволяло нам знижувати боргове навантаження. У 2020-2021 році дефіцит бюджету 7,5% і 6% від ВВП відповідно, а це дійсно дуже багато, – каже Сергій Фурса.

Простими словами, збільшення бюджетного дефіциту означає, що країні не буде за що покривати все більше видатків. І для того, щоб скоротити цей розрив, треба або більше заробляти, або позичати. І це, знову ж таки, пояснює необхідність співпраці України з МВФ.

Як вплине на бюджет збільшення мінімальної зарплати

Ще один момент, який хоч звучить і виглядає солодко і смачно, насправді є дуже ризикованим для української економіки – збільшення мінімальної зарплати. Уряд вже заклав у бюджет мінімалку у розмірі 6 тисяч гривень з 1 січня і 6,5 тисяч з 1 липня.

 Це чистий популізм. Чому це є проблемою? Тому що насправді за рік у нас мінімальна зарплатня має зрости на 36%, при цьому економіка залишиться на тому самому рівні. Тобто в економіці нічого не каже, що можна так масштабно, сильно підвищити мінімальну зарплатню, – каже Сергій Фурса.  

Тобто підняття мінімалки може спричинити фактичне підвищення податків із заробітної плати українців.  А це, своєю чергою, може обернутися або скороченнями працівників, або зростанням виплат «у конвертах», або розоренням дрібних підприємців.

Структура бюджету: більше за всіх отримають силовики, медицина й освіта

Улюбленцями у бюджеті на наступний рік вже звично залишаються силові структури. Видатки на МВС, СБУ, ДБР та НАБУ суттєво зростуть. А от видатки на Міноборони залишаться на тому ж рівні.

У 2021 році суттєво хочуть збільшити фінансування освіти. У документі розписані рекордні майже 160 мільярдів гривень, а це майже на чверть більше ніж було. 

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Звісно, пандемія коронавірусу змусила уряд переоцінити потреби й української медицини. На МОЗ планують виділити також майже 160 мільярдів гривень. Хоча, цікаво, що саме очільники цих двох міністерств Максим Степанов і Сергій Шкарлет не задоволені цифрами.

Кажуть, заклали для них замало, а відтак відмовились підтримувати проект держбюджету. Ну і, звісно, в документі не обійшлось без соціалки.

 Насправді, в нас дуже соціальний бюджет, дуже соціалістична країна, тому найбільше в кожному українському бюджеті завжди отримує соціалка. У світі нема жодної успішної країни, яка була б соціалістичною. Тому це і результат нашої бідності, тому що ми маємо багато грошей витрачати на соціалку, але це і причина нашої бідності, тому що ми витрачаємо усі наші гроші на соціалку і гроші для інвестування, – зазначив Фурса.

Чиїм коштом будуть покривати надвитратні статті бюджету 2021?

Дивіться у відео. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Україні потрібні гроші від МВФ.

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Теги: бюджет, Верховна Рада, Україна
23.09.2020 11:34



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