Що буде з гривнею в грудні. Експерти розібрали два сценарії: курс долара з локдауном і без

Прогноз курсу валют на грудень-2020: що буде з гривнею до кінця грудня.

Протягом листопада національна валюта то зміцнювалась, то дорожчала – хоча й не суттєво.

А от у грудні, який вважається чи не найскладнішим місяцем року з фінансової точки зору, над країною нависла загроза локдауну.

І все через стабільних ріст захворюваності на коронавірус серед українців.

Ранок у Великому Місті розпитав двох економістів щодо курсу гривні в грудні з урахуванням двох імовірних сценаріїв: Новим роком з локдауном і без нього.

Чи варто міняти долари на гривні у грудні? Про яку парадоксальну річ одноголосно кажуть експерти? Читайте у нашому матеріалі.

Локдаун принесе стабільність гривні?

Старший аналітик групи компаній Forex Club Андрій Шевчишин зазначив журналісту Ранку у Великому Місті, що у локдауні чинники, які зазвичай впливають на курс гривні, будуть не так яскраво себе проявляти, а тому слід чекати стабільного курсу.

– Якщо локдаун буде, найімовірніше ми стабілізуємося на позначці 28,25 – 28,75. Якщо ми будемо виходити з локдауну до кінця грудня, в цей момент курс почне підвищуватися. Він буде рости через відкладений попит, – каже Шевчишин.

Поки що події на валютному ринку України розвиваються за сценарієм минулого жорсткого карантину, за словами експерта.

Під час попереднього локдауну, який був восени, різке падіння ділової активності, повна нейтральність імпортерів створили стабільну ситуацію на ринку.

Зараз імпортери, щоб не морозити гроші в товар, вже значно скоротили купівлю валюти – адже незрозуміло, чи успішно він буде розпроданий.

Також ставки по облігаціях зараз зросли, і нерезиденти, які активно виходили з українського ринку, зараз трохи вгамували свої апетити, припинили активно розпродавати українські папери – і це також говорить у бік стабілізації гривні.

Гривня та сценарій без локдауну

Андрій Шевчишин прогнозує: якщо локдауна не буде, то, швидше за все, до кінця року курс гривні до долара буде перебувати в діапазоні 28,5 – 29,5. Тобто, діапазон коливань курсу буде вищим і ширшим, аніж у першому сценарії. Адже в цьому випадку доведеться враховувати ті фактори та ситуації, які локдаун нейтралізує.

З локдауном чи без – гривня буде стабільною, – експерт Growford Institute

Курс гривні значно не коливатиметься, незалежно від того, відбудеться локдаун чи ні. А якщо жорсткий карантин введуть в середині грудня, то це може навіть позитивно позначитись на укріпленні гривні. Про це каже економіст та експерт Growford Institute Віктор Скаршевський.

– Із локдауном попит на товари – зокрема й імпортні – зменшиться. А, отже, зменшиться і попит на валюту. Звісно, є інші фактори, які впливають на гривню: наприклад, грудень вважають місяцем фонтану бюджетних витрат. Але зараз ефекту вони не справлять, бо, за даними Національного банку, цьогоріч населення продало на 1,3 мільярда доларів більше валюти, ніж купило. Знаєте, як в тому анекдоті – коли закінчились гроші, треба йти міняти долари. Простіше кажучи, українці зараз “проїдають” свої заощадження, – каже економіст.

У грудні в українській економіці не буде підстав для різкого падіння гривні, прогнозує Скаршевський і додає: це не означає, що в українській економіці все добре. Просто поки що апокаліпсис скасовується.

Діра в бюджеті та бюджетники

Жорсткий карантин і не менш жорстка економія – такий прогноз в бюджетній сфері озвучив Шевчишин.

– Торік в грудні держава виділяла великі суми грошей, “закривала” бюджетні витрати. В цьому році, найімовірніше, підемо в жорсткий карантин та жорстку економію. Міністр фінансів Сергій Марченко вже заявив про те, що дефіцит бюджету буде складати в кращому випадку 3 мільярди доларів. І це пов’язано з тим, що ми недоотримали кошти від наших західних партнерів: МВФ, ЄБРР тощо, – каже старший аналітик Forex Club.

А Віктор Скаршевський додає: в контексті стану гривні на грудень бюджетники можуть бути спокійні щодо зарплат, соціальної допомоги та пенсій – всім все виплатять, все буде гаразд.

А от кому в грудні буде непереливки, каже експерт, так це підрядникам зі сфери капітальних видатків, які уклали контракти уклали з бюджетними установами. Через дефіцит бюджету-2020 їм слід очікувати затримок оплати послуг: можливо, розрахунок з підрядниками відбудеться вже у 2021 році.

Плавна девальвація гривні у 2021?

Віктор Скаршевський прогнозує: попри короткострокові незначні коливання гривні, довгостроково можна говорити про тенденцію на плавну девальвацію гривні – як воно було і цьогоріч.

Але, звісно, конкретика на ринку буде визначатись валютним попитом та пропозицією.

Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко у інтерв’ю розповів, яких збитків завдав карантин Україні.

Спілкувалася Діана Гулбіані

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