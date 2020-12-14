Змінити життя за три тижні: як провести зимовий локдаун із користю?

Як провести час на карантині з користю.

Навряд чи локдаун асоціюється у тебе з чимось надто радісним та безтурботним.

Воно й не дивно, адже жорсткий карантин призводить до безлічі обмежень. Когось лякає втрата грошей та роботи, інших засмучує зачинення розважальних закладів та атмосферних кафе.

У будь-якому разі, самоізоляція — це неабияке випробування на міцність твоєї психіки.

Але що, як ми скажемо, що в локдауну є й позитивні сторони?

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, як провести час на карантині з користю.

5 ідей, як провести локдаун із користю

Почни виконувати заплановане

Ти коли-небудь складав(-ла) список того, що хочеш змінити у новому році? Якщо так, то як часто здійснював(-ла) задумане?

Отож-бо, у більшості випадків наші бажання тотальних змін перегоряють при першій спробі втілити їх у реальність.

А, може, ти й ніколи не писав(-ла) wish-list? Тоді зараз ідеальний час це зробити!

Адже з новим роком прийде й купа вільного часу, який ти зможеш присвятити покроковому виконанню усі пунктів.

Хочеш пофарбувати волосся, зважитись на дорогу покупку, схуднути або навіть змінити роботу?

Тоді роби це просто зараз! Адже, як почнеш новий рік, так його і проведеш.

Розхламлення та наведення порядку

Перед тим, як наводити порядок у голові, потрібно зробити це у своїй домівці.

І мова тут не лише про генеральне прибирання. Післясвятковий локдаун — ідеальний час позбутися непотрібних речей.

Так на їх місце прийдуть нові.

Перебери свій гардероб та домашню бібліотеку, а колекцію іграшок із кіндер-сюрпризу роздай сусідським дітлахам.

Таке заняття не тільки звільнить місце й додасть простору, а й дозволить очиститися енергетично.

Займися саморозвитком

Ми не могли обійтись без цього чарівного слова, яке останнім часом лунає звідусіль.

Йому присвячені численні курси та марафони, які ти постійно зустрічаєш в Інтернеті.

У “коронавірусному” світі попит на них лише зростає.

То може й тобі час спробувати?

Хочеш взяти під контроль свої емоції й побороти страхи? Знайди толкового психолога онлайн.

Мрієш опанувати нову професію? Заходь на безкоштовні курси від Coursera чи Prometheus.

Варіантів безліч, головне — бажання!

Опануй нове хобі

Аби захоплюватись якоюсь творчістю, не потрібно бути у ній віртуозом.

Так навіть не цікаво.

Пробуй щось нове, насолоджуйся процесом і смійся з невдалих результатів.

Мрієш відчути себе Ван Гогом? Замов картину за номерами.

Хочеш навчитися тверкати? Знайди онлайн-уроки під запальну музику в YouTube.

Давно планував(-ла) спробувати йогу? Саме час це зробити!

Хто зна, можливо, у тобі живе природжений митець чи майбутній тренер із медитації…

Приділи час собі

Самоізоляція — непростий час, особливо для екстровертів.

Проте спілкуватись із друзями можна й онлайн, а за карантин радимо навчитись бути щасливим(-ою) наодинці з собою.

Влаштуй спа-салон і побалуй себе приємними дрібницями.

Заведи щоденник і щоранку виписуй тривоги та думки на папір.

Спробуй зрозуміти себе краще: що необхідно тобі для щастя, чи подобається тобі твоя робота, куди мрієш полетіти найбільше, які зміни хочеш втілити у першу чергу.

Повір, ти із майбутнього подякуєш собі за нову звичку, адже вона може призвести до доленосних рішень!

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, хто насправді винен у пандемії.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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