Медики б’ють на сполох: післясвятковий локдаун — це занадто пізно?

Ефективність локдауну після свят і чи це не запізно?

Українська влада врешті визначилась із датами нового посиленого карантину.

Післясвятковий локдаун, або як його назвали в Кабміні — «Карантин зимових канікул» запланували на 16 днів — з 8 по 24 січня.

Таке рішення урядовці пояснюють ймовірною новою хвилею захворювання після свят.

Медики б’ють на сполох

Лікарі кажуть, що країну потрібно закривати не тоді, коли всі захворіють, а зараз, щоб уникнути масового інфікування.

Інфекціоністка Євгенія Манжуліна каже, що не розуміє логіку введення цього локдауну, адже всі масові заходи відбуваються до новорічних свят:

Починаючи з 25 грудня – католицького Різдва — і весь тиждень перед 31 грудня, проходять наймасовіші заходи: корпоративи, ялинки, свята в садочках та школах.

Питання виникає і щодо того, як можна так завчасно спрогнозувати динаміку захворюваності? Особливо, після масових гулянь.

Щоправда, напередодні Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зауважив, що у разі різкого зростання кількості нових хворих, проситиме уряд про введення негайних обмежень, не чекаючи 8 січня.

Але медики певні – це і є та критична ситуація. За словами Євгенії Манжуліної, у неї настрій песемістичний:

Я не впевнена, чи будуть місця, чи вистачить медичного кисню, чи достатьно буде лікарського ресурсу на таку велику кількість хворих.

Терміни локдауну

Питання й до тривалості жорстких обмежень. Медики кажуть, що 16 днів — це недостатньо.

І, як показує європейський досвід, ситуація із захворюваністю стабілізується лише на третій-четвертий тиждень локдауну. Незалежно від того, наскільки жорстким він є.

А стале зниження захворюваності взагалі спостерігається лише на п’ятий-шостий тиждень обмежень.

До речі, про досвід європейських країн. Там карантинні заходи посилюють саме через наближення свят.

Наприклад, у Німеччині канцлерка Ангела Меркель закликає ввести жорсткий локдаун у переддень Різдва 24 грудня і аж до 10 січня.

Влада Данії також повторно вводить жорсткі обмеження. З цієї середи припинили роботу бари і ресторани.

Експерти кажуть, що ідеальний карантин – це тоталітарний карантин. І він справді міг би допомогти, але жодна країна після майже року пандемії не може собі цього дозволити.

Ефективність “недокарантину”

Звісно, з економічних причин, тотальні обмеженя в нашій країні неможливі в принципі. Проте експерти підозрюють, що “недокарантин” взагалі не принесе бажаного результату.

Цей локдаун буде дещо слабшим, аніж весняний, оскільки роботу громадського транспорту не припинятимуть.

Також з дотриманням карантинних норм працюватиме міжміське і міжнародне авто, залізничне та авіа сполучення.

Відкритими залишаться супермаркети, аптеки, ветаптеки та магазини з продовольчими товарами.

Працюватимуть банки, поштові відділення та готелі.

До слова, навіть перукарні та салони краси працюватимуть, але лише за попереднім записом. Попри це, медики рекомендують якомога рідше виходити з дому.

Я розумію, що всі хочуть новорічного свята та дива. Але, будь ласка, якомога менше відвідуйте громадські місця, не водіть дітей на ялинки й інші святкувавння Це насемперед ваше життя і ваша відповідальність, — закликає Євгенія Манжуліна.

Детальніше про те, що саме закриють в Україні з 8 січня, дивіться у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, коли почнуть вакцинувати українців.

Фото: Unsplash

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