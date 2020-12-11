Медики б’ють на сполох: післясвятковий локдаун — це занадто пізно?

Ефективність локдауну після свят і чи це не запізно?
Українська влада врешті визначилась із датами нового посиленого карантину.
Післясвятковий локдаун, або як його назвали в Кабміні — «Карантин зимових канікул» запланували на 16 днів — з 8 по 24 січня.Також по темі: Ефективність локдауну: яким країнам практично вдалось перемогти COVID-19? Знову локдаун? Чи запровадять в Україні жорсткий карантин вдруге Повному локдауну бути: коли українцям чекати жорсткого карантину?
Таке рішення урядовці пояснюють ймовірною новою хвилею захворювання після свят.
Медики б’ють на сполох
Лікарі кажуть, що країну потрібно закривати не тоді, коли всі захворіють, а зараз, щоб уникнути масового інфікування.
Інфекціоністка Євгенія Манжуліна каже, що не розуміє логіку введення цього локдауну, адже всі масові заходи відбуваються до новорічних свят:
Починаючи з 25 грудня – католицького Різдва — і весь тиждень перед 31 грудня, проходять наймасовіші заходи: корпоративи, ялинки, свята в садочках та школах.
Питання виникає і щодо того, як можна так завчасно спрогнозувати динаміку захворюваності? Особливо, після масових гулянь.
Щоправда, напередодні Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зауважив, що у разі різкого зростання кількості нових хворих, проситиме уряд про введення негайних обмежень, не чекаючи 8 січня.
Але медики певні – це і є та критична ситуація. За словами Євгенії Манжуліної, у неї настрій песемістичний:
Я не впевнена, чи будуть місця, чи вистачить медичного кисню, чи достатьно буде лікарського ресурсу на таку велику кількість хворих.
Терміни локдауну
Питання й до тривалості жорстких обмежень. Медики кажуть, що 16 днів — це недостатньо.
І, як показує європейський досвід, ситуація із захворюваністю стабілізується лише на третій-четвертий тиждень локдауну. Незалежно від того, наскільки жорстким він є.
А стале зниження захворюваності взагалі спостерігається лише на п’ятий-шостий тиждень обмежень.
До речі, про досвід європейських країн. Там карантинні заходи посилюють саме через наближення свят.
Наприклад, у Німеччині канцлерка Ангела Меркель закликає ввести жорсткий локдаун у переддень Різдва 24 грудня і аж до 10 січня.
Влада Данії також повторно вводить жорсткі обмеження. З цієї середи припинили роботу бари і ресторани.
Експерти кажуть, що ідеальний карантин – це тоталітарний карантин. І він справді міг би допомогти, але жодна країна після майже року пандемії не може собі цього дозволити.
Ефективність “недокарантину”
Звісно, з економічних причин, тотальні обмеженя в нашій країні неможливі в принципі. Проте експерти підозрюють, що “недокарантин” взагалі не принесе бажаного результату.
Цей локдаун буде дещо слабшим, аніж весняний, оскільки роботу громадського транспорту не припинятимуть.
Також з дотриманням карантинних норм працюватиме міжміське і міжнародне авто, залізничне та авіа сполучення.
Відкритими залишаться супермаркети, аптеки, ветаптеки та магазини з продовольчими товарами.
Працюватимуть банки, поштові відділення та готелі.
До слова, навіть перукарні та салони краси працюватимуть, але лише за попереднім записом. Попри це, медики рекомендують якомога рідше виходити з дому.
Я розумію, що всі хочуть новорічного свята та дива. Але, будь ласка, якомога менше відвідуйте громадські місця, не водіть дітей на ялинки й інші святкувавння Це насемперед ваше життя і ваша відповідальність, — закликає Євгенія Манжуліна.
Детальніше про те, що саме закриють в Україні з 8 січня, дивіться у відео.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, коли почнуть вакцинувати українців.
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