Повному локдауну бути: коли українцям чекати жорсткого карантину?

Повний локдаун: коли українцям чекати жорсткого карантину?

Новий рік у родинному колі і колядки у чотирьох стінах. Українцям слід готуватися до свят із жорстким карантином.

Хоча днями Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі лікарні витримують наплив пацієнтів, реальна ситуація справ таки дещо відрізняється від його слів.

Остаточного рішення, коли найкраще запровадити повний локдаун? ще не прийняли. Урядовці розглядають кілька сценаріїв.

То що нас чекає далі?

Карантину вихідного дня вже не буде?

Найближчі вихідні пройдуть у звичному для нас режимі, тобто карантину вихідного дня більше не буде.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ефекту, на який розраховували у міністерстві від нього, не досягли.

А усе через те, що українці не дотримувалися карантину в повному обсязі.

Та медики кажуть, що такого формату обмеження все одно були неефективними.

Голова національної технічної групи експертів з питань імуннопрофілактики Федір Лапій говорить:

Я скептично ставився до карантину вихідного дня, бо по буднях кафе, ресторани, бари працюють. А там, де є контакт людей між собою, є й поширення вірусу.

Отож буквально кілька днів тому, про невідворотність жорсткіших карантинних обмежень заговорили не лише в уряді, а й в Офісі президента.

Коли нам чекати локдауну?

Один з варіантів запровадження карантину — з 24 грудня по 15 січня.

Але кількість нових хворих зростає щодня, то ж експерти кажуть, що таке затягування часу може ще більше ускладнити ситуацію.

Федір Лапій теж підтримується такої думки, оскільки вже сьогодні у багатьох лікарнях бракує кисню:

На сьогоднішній день відтермінувати колапс та врятувати життя можна лише завдяки жорсткому локдауну. І краще зробити це зараз.

Зрештою, деякі українські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, припускають, що жорсткий карантин запровадять максимально швидко.

Відразу після прийняття економічних законів, що гарантуватимуть підтримку бізнесу.

Законопроєкт про підтримку малого та середнього бізнесу в умовах пандемії має набути чинності до 9 грудня.

Що таке інтелектуальний локдаун?

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що уряд розглядає варіант, так званого «інтелектуального локдауна».

Він передбачає пришвидшений вихід із карантину тих регіонів, у яких епідситуація суттєво покращиться.

Які обмеження нас чекають?

З деталей майбутнього карантину журналісти дізнались, що найімовірніше зупинки транспорту не буде.

Лише у випадку погіршення ситуації з поширенням коронавірусу можуть зупинити міжміське сполучення.

Відкритим питанням досі залишається робота дитячих садочків та шкіл.

Раніше у парламентському комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги і страхування прозвучали тези, що в українських школах на COVID-19 хворіє менше 1% учнів та вчителів, то швидше за все ці заклади залишаться відкритими.

Також згідно з даними джерел різних ЗМІ, карантин передбачає:

скасування будь-яких масових зібрань і заходів, обмеження приватних зустрічей великої кількості людей;

закриття більшості адміністративних, державних і муніципальних установ, у тому числі й культурних;

закриття усіх закладів харчування (окрім торгівлі на винос і доставки), обслуговування, культури;

припинення спортивних змагань.

Скільки часу нам сидіти під замком? Найвірогідніше — 3 тижні.

Очільник МОЗу Максим Степанов аргументує це тим, що з точки зору епідеміології тритижневий жорсткий карантин — найкращий спосіб розірвати ланцюжки передачі коронавірусу.

Панікувати, до речі, також не слід. В уряді пообіцяли, що про терміни нових карантинних обмежень повідомлять заздалегідь. Щонайменше, за 7-10 днів до його впровадження.

А що станеться з нашою економікою, і хто від локдауну постраждає найбільше?

Усі подробиці — у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про постковідний синдром.

Фото: Unsplash

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