Де знайти фінансування на власний проект? Знають у Завтра.UA

Як отримати підтримку та команду, аби реалізувати власні ідеї та проекти.

Де шукати ресурси, якщо у вас є бачення, як розв’язувати певні проблеми у суспільстві? Але ви ще студент, і ваші фінансові можливості зовсім не безмежні?

Можливо, такими питаннями задавались студентки Поліна Пікус та Валерія Яценко до того, як виграли конкурс Zavtra.ua від Фонду Віктора Пінчука.

А тепер на рахунку їх маленької команди аж 2 реалізовані ідеї, які принесуть користь українському суспільству.

Довідка. Головна ідея програми Zavtra.ua полягає в тому, щоб виховати нову інтелектуальну еліту країни, яка стане генератором майбутніх змін. Тож якщо у вас є ідея власного проекту, але ви досі не знайшли шляхів її реалізації – саме час відправити заявку на участь.

Проект “Повір у себе”: надихаючі історії про незламний дух людини

Не всі люди однакові, і декому доводиться виборювати своє право на повноцінне життя щодня.

Підбадьорювання на кшталт “все буде добре” вже давно не працюють.

Саме тому Поліна та Валерія подались на стипендіальну програму Zavtra.ua й створили надважливий проект “Повір у себе”.

Це збірка історій молодих людей, які мають непросте життя через медичний діагноз чи інвалідність, але досягають успіху попри всі складнощі, з якими стикаються щодня.

Це реальні історії реальних людей і водночас приклад, що наснажує, для тих, хто змирився зі своєю недугою чи життєвими обставинами та втратив свою жагу до життя.

“Повір у себе” – про особистостей, які знайшли в собі сили боротись із хворобою та важким діагнозом, і відкрито говорять про проблеми, надихаючи інших своїм прикладом.

– Люди, яким ставлять дійсно важкі діагнози, стикаються з упередженим ставленням до себе, психологічним тиском та навіть суспільним булінгом. Саме тому наше мотивуюче відео націлене на руйнування негативного стереотипу, – каже Валерія в невеличкому інтерв’ю для нашої Ахави з Ранку у Великому Місті.

У дівчат це вже другий проект, який вони реалізували. А перший стосувався адаптації меню харчових закладів під потреби людей з діабетом.

Що треба, аби реалізувати власний проект

Найперше – встигнути податись на цьогорічний конкурс від Zavtra.UA. Подати заявку можна до 18 грудня, тому поспіши.

Конкурс охоплює практично всі сфери суспільного життя, але, про всяк випадок, ось перелік тем, яких має стосуватись вашазаявка.

Хто може брати участь у конкурсі

громадяни України, віком до 35 років включно;

студенти українських ЗВО – університетів, академій та інститутів будь-якої форми власності 3 – 6 курсів денної форми навчання.

Якщо ви мрієте реалізувати ідею, якщо ви мрієте знайти команду, швидше подавайтесь на програму до 18 грудня 2020 року.

Нагадаємо, ми вже розповідали про те, як талановита молодь змінює Україну.

Фото: Unsplash

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