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ICTV / Ранок / Як підвищити явку на виборах? Унікальний проект стипендіатів Завтра.UA / 01.11.2019 11:55
01.11.2019 11:55
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Як підвищити явку на виборах? Унікальний проект стипендіатів Завтра.UA

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Стипендіати програми фонду Віктора Пінчука Завтра.UA придумали всеукраїнський флешмоб, який дозволив підвищити явку виборців на виборах президента.

Також по темі: Завтра.UA: як талановита молодь вирішує проблеми України Фіналісти Завтра.UA втілили в життя проект про чесні вибори Стипендіати Завтра.UA створили успішну IT-компанію

Завдяки цьому, кількість голосувальників виросла в рази.

Що це за проект, як він працює, і як подати заявку на програму Завтра.UA? Дивіться онлайн у сюжеті Ахави Тесленко програми Ранок  у Великому Місті

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де взяти гроші на свій проект.

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Теги: Ахава Тесленко, Завтра.UA
01.11.2019 11:55
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