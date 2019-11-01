Як підвищити явку на виборах? Унікальний проект стипендіатів Завтра.UA

Стипендіати програми фонду Віктора Пінчука Завтра.UA придумали всеукраїнський флешмоб, який дозволив підвищити явку виборців на виборах президента.
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Завдяки цьому, кількість голосувальників виросла в рази.
Що це за проект, як він працює, і як подати заявку на програму Завтра.UA? Дивіться онлайн у сюжеті Ахави Тесленко програми Ранок у Великому Місті
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де взяти гроші на свій проект.
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01.11.2019 11:55
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