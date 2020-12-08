Додаткові вихідні в грудні 2020: коли буде довгий вікенд

Скільки вихідних буде в грудні 2020 року і коли будемо відпочивати на католицьке Різдво.

У грудні на українців чекає додатковий вихідний – 25 грудня. У цей день католики усього світу святкують Різдво.

З 2017 цей день став в Україні офіційним вихідним . Оскільки цьогоріч він припадає на пятницю, відпочивати будемо 3 дні поспіль: 25, 26 та 27 грудня.

Тож можна планувати поїздку або відпочинок із родиною.

Загалом же у грудні 2020 українці матимуть 22 робочих і 9 офіційних вихідних та святкових днів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки будемо відпочивати на Новий рік та православне Різдво.

Фото: Unsplash

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