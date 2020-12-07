Вихідні на Новий рік 2021 та Різдво: як будемо відпочивати на зимові свята

Скільки будемо відпочивати на Новий рік 2021 та Різдво? Ранок у Великому Місті підготував календар вихідних днів.

Новорічні свята розпочнуться в Україні з католицького Різдва (25 грудня), яке припадає на п’ятницю. Українці матимуть довгий вікенд відпочиватимуть три дні поспіль: 25, 26 і 27 грудня 2020 року.

Новий рік також приходиться на п’ятницю, тож знову матимемо тривалі вихідні: 1, 2 і 3 січня 2021.

7 січня Різдво святкують православні та греко-католики. А щоб українці могли відпочивати 4 дні поспіль, вихідним зробили ще й п’ятницю, 8 січня. Але цей день доведеться відпрацьовувати в суботу, 16 січня. Таким чином, вихідні на Різдво триватимуть з 7 по 10 січня.

Вихідні на Новий рік та Різдво: календар

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі в грудні 2020.

Фото: Unsplash

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