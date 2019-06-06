Сортування сміття стає українським трендом

У світі сортування сміття стало справжнім трендом, який дійшов і до України. Люди починають розбиратися, де переробляти папір, бляшанки, пластик, органіку.

Цього року до світового тренду відповідального споживання ресурсів долучився Кураж Базар.

Один із перших, цей фестиваль встановив баки для роздільного збирання відходів у 9 спеціальних зонах по всій території.

А для молоді – разом із партнерами, ГО Україна без сміття та компанією Кока-Кола Україна – влаштували спеціальний екологічний квест Сміттєборці, в якому на практиці в ігровій формі навчали сортувати сміття правильно.

Розібратися у типах відходів та як їх сортувати, допомогли п’ять еко-героїв – павучиха, черв’як, голуб, русалка та робот.

Якщо учасник виконав завдання правильно і швидко – отримував від кумедних інспекторів невеликий подарунок.

А головне знання. З якими вже можна і самостійно правильно сортувати відходи вдома.

Ми вирішили поступово впроваджувати цю ідею, навчати людей, привчати їх до сортування, до того, щоб вони відмовлялися від користування пластикових трубочок. У нас на фудкортах їх немає взагалі. У нас немає пластикових пакетів. Ось такими жорсткими умовами, правилами для наших всіх учасників ми намагаємося потрошечку зробити так, щоб наш світ був врятований, – розповідає Настя, представниця команди Кураж Базару.

Організатори сподіваються: подібні екологічні ініціативи від громадськості та відповідального бізнесу допоможуть призвичаїти дорослих українців до сортування відходів та зменшити негативний вплив на довкілля.

І вони вже не викидатимуть до загальних баків ресурсоцінні відходи – макулатуру, скло, пластик, алюмінієві банки тощо.

Звісно, краще не не перевчати, а формувати культуру поводження з відходами змалку.

Діти можуть примусити батьків займатися сортуванням. У нас цієї культури поки немає, і для того, щоб були якісь законодавчі зміни, повинні бути зміни, перш за все, в наших головах, – упевнена директор зі зв’язків з громадськістю компанії Кока-Кола Україна Олеся Жулинська.

Нагадаємо, раніше ми розповідаємо, що в ЄС заборонять пластиковий посуд.

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