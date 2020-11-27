Карантинний бебібум. Хто з українських зірок чекає на поповнення в родині

2020 запам’ятається не лише карантином, а й бебібумом в українському шоу-бізнесі.
Ми дізналися, які знаменитості нещодавно стали батьками, а хто тільки готується до нового статусу.
Григорій та Христина Решетніки
Незмінний ведучий шоу Холостяк/Холостячкка Григорій Решетнік повідомив, що вони з дружиною очікують на третю дитину.
Пара вже виховує двох синів і нещодавно розсекретила стать майбутнього малюка.
– У нас буде третій хлопчик, – написав Григорій у своєму інстаграмі.
Василіса Фролова
Вперше готується стати мамою і 42-річна телеведуча Василіса Фролова.
Зірка радо ділиться світлинами при надії у соцмережах й зізнається, що вже мріє створити власний бренд одягу для вагітних.
Анна Андрес
Для переможниці конкурсу Міс Україна-Всесвіт 2014 Анни Андрес статус мами теж новий.
Модель поділилася звісткою про вагітність на своїй інстаграм-сторінці.
– Як зараз пам’ятаю цей день – 27 травня ми дізналися, що наша мрія здійснилася, і ми чекаємо на найбільший подарунок, який тільки може подарувати Всесвіт, – повідомила Андрес.
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Ілона Гвоздьова
А ось танцівниця Ілона Гвоздьова вже досвідчена мама. У жовтні вона народила другу дитину – сина Домініка.
Зараз переможниця Танців із зірками ділиться фото малюка у своєму блозі та розповідає, як відновлюється після пологів.
Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова, яка зі своїм чоловіком і за сумісництвом директором Олексієм Бондарем виховує дворічного сина Івана, цієї осені стала ще й мамою дівчинки.
Зірка вже встигла присвятити новонародженій Марії пісню.
– Ми готувалися до зустрічі із тобою. Нехай пісня #СОНЕЧКО стане оберегом для тебе на все життя, – зворушливо звернулася співачка до доньки.
Зоя Литвин
Засновниця Новопечерської школи і національної премії Global Teacher Prize Зоя Литвин у своєму інстаграмі повідомила, що 14 листопада у них із бізнесменом Василем Хмельницьким народилася дівчинка.
– Дев‘ять місяців під серцем, рік на руках і назавжди в серці. Ласкаво просимо в цей світ, моя маленька донько, – підписала світлину Литвин, яка під час вагітності перехворіла на коронавірус.
Ім’я новонародженої жінка поки тримає в секреті.
Анна Саліванчук
Актрисі Анні Саліванчук вдалося зібрати біля себе цілу команду захисників.
Разом зі своїм чоловіком, продюсером Олександром Божковим, зірка виховує п’ятирічного Гліба.
А у вересні у сім’ї народився другий син – Микита.
Саліванчук наважилася викласти відео пологів у свій блог і пообіцяла підписникам, що продовжить тішити їх цікавою інформацією.
Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, у кого з українських зірок нестерпний характер.