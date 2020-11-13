Карантинна Чорна п’ятниця 2020: коли почнуться знижки в магазинах

Коли в українських магазинах буде Чорна ятниця, або ж Black Friday – день грандіозних знижок і розпродажів? Ранок у Великому місті розкаже.
Коли буде Чорна п’ятниця 2020 в Україні
Традиційно Чорна п’ятниця приходиться на останню п’ятницю осені. Цьогоріч вона приходиться на 27 листопада.
Щоправда, в Україні розпродаж зазчичай не обмежується одним днем: у більшості магазинів він триватиме цілий тиждень – 3 23 по 29 листопада.
Знижки плануються практично у всіх категоріях товарів.Також по темі: Заморожують продукти і пробивають зайві товари: як українців дурять у магазинах Покупки в інтернеті: як не нарватися на шахраїв Фейкові чеки: що необхідно знати покупцю
Black Friday під час каратину
Через карантинні обмеження цьогоріч розпродажі відбуватимуться здебільшого в онлайн-форматі. Це допоможе уникнути звичних черг і небезпечного під час пандемії стовпотворіння.
Більше того, коли купуєш онлайн, немає потреби користуватись громадським транспортом, щоб дістатися до ТРЦ. Кур`єр привезе тобі покупки просто додому.
Якщо у тебе таки є необхідність поїхати до торговельного центру – вибери і приміряй усе заздалегідь, а в Чорну п’ятницю – просто віднеси товари на касу. Так тобі не доведеться ризикувати здоровям, вистоюючи довжелезні черги до примірочних.
Як вигідно скупитись на Чорну п’ятницю
- Аби зробити дійсно вигідні покупки, про які ти потім не шкодуватимеш, дотримуйся кількох простих правил:
- Аби нічого не забути, заздалегідь склади список товарів, які ти хочеш придбати. Уже зараз промонітор ціни на особливо дорогі товари з твого списку (побутова техніка, електроніка). Це допоможе тобі зрозуміти, чи дійсно знижки справжні.
- Не відкладай покупки на останній день розпродажу: популярні товари розбирають швидко.
- Користуйся сайтами порівняння цін, наприклад, Hotline та Price.ua. Вони допоможуть зрозуміти, в якому інтернет-магазині обраний товар коштує найдешевше.
- Звертай увагу не лише на ціну товару, але й на вартість та умови доставки.
Якщо робиш покупки на закордонних сайтах, зверни увагу на конвертацію валют. Вона відбуватиметься не за офіційним курсом НБУ, націнка може сягати 10%. Тож якщо в тебе є мультивалютна або доларова картка – краще розплачуватися нею.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що купити на Чорну п`ятницю.
Фото: Unsplash