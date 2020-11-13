Карантинна Чорна п’ятниця 2020: коли почнуться знижки в магазинах

Коли в українських магазинах буде Чорна ятниця, або ж Black Friday – день грандіозних знижок і розпродажів? Ранок у Великому місті розкаже.

Коли буде Чорна п’ятниця 2020 в Україні

Традиційно Чорна п’ятниця приходиться на останню п’ятницю осені. Цьогоріч вона приходиться на 27 листопада.

Щоправда, в Україні розпродаж зазчичай не обмежується одним днем: у більшості магазинів він триватиме цілий тиждень – 3 23 по 29 листопада.

Знижки плануються практично у всіх категоріях товарів.

Black Friday під час каратину

Через карантинні обмеження цьогоріч розпродажі відбуватимуться здебільшого в онлайн-форматі. Це допоможе уникнути звичних черг і небезпечного під час пандемії стовпотворіння.

Більше того, коли купуєш онлайн, немає потреби користуватись громадським транспортом, щоб дістатися до ТРЦ. Кур`єр привезе тобі покупки просто додому.

Якщо у тебе таки є необхідність поїхати до торговельного центру – вибери і приміряй усе заздалегідь, а в Чорну п’ятницю – просто віднеси товари на касу. Так тобі не доведеться ризикувати здоровям, вистоюючи довжелезні черги до примірочних.

Як вигідно скупитись на Чорну п’ятницю

Аби зробити дійсно вигідні покупки, про які ти потім не шкодуватимеш, дотримуйся кількох простих правил:

Аби нічого не забути, заздалегідь склади список товарів, які ти хочеш придбати. Уже зараз промонітор ціни на особливо дорогі товари з твого списку (побутова техніка, електроніка). Це допоможе тобі зрозуміти, чи дійсно знижки справжні.

Не відкладай покупки на останній день розпродажу: популярні товари розбирають швидко.

Користуйся сайтами порівняння цін, наприклад, Hotline та Price.ua. Вони допоможуть зрозуміти, в якому інтернет-магазині обраний товар коштує найдешевше.

Звертай увагу не лише на ціну товару, але й на вартість та умови доставки.

Якщо робиш покупки на закордонних сайтах, зверни увагу на конвертацію валют. Вона відбуватиметься не за офіційним курсом НБУ, націнка може сягати 10%. Тож якщо в тебе є мультивалютна або доларова картка – краще розплачуватися нею.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що купити на Чорну п`ятницю.

Фото: Unsplash

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