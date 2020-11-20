Кінець пандемії близько? Розробники вакцини поділились хорошими новинами

Ситуація з коронавірусом в Україні та світі.

Швидкість, з якою коронавірус шириться планетою, — жахає.

Лише 18 листопада, за даними сайту Worldometer, кількість хворих на COVID-19 у світі зросла майже на 600 тисяч людей.

Усього налічується більше 56 мільйонів інфікованих.

Щодо України, маємо новий антирекорд — 13 357 хворих на коронавірус станом на 19 листопада.

При цьому багато людей як не носили маски або ж використовували їх для підтримки підборіддя, так і продовжують це робити — поки медики, волонтери та вчені лишаються з пандемією сам на сам.

Боротьба з COVID -дисидентами у світі

Загальна кількість інфікованих на коронавірус в штаті Гаваї — більше 16 тисяч, 223 людини померли.

Тут діє обов’язковий масковий режим у громадських місцях і жорстка система штрафів. Порушникам карантину загрожує штраф у розмірі 5 тисяч доларів — це понад 140 тисяч гривень. Або навіть 1 рік тюремного ув’язнення.

Туристи можуть подорожувати Гавайськими островами виключно за наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не більше як за 72 години до від’їзду, — або ж по приїзді вони муситимуть піти на двотижневу самоізоляцію.

Борються з COVID-дисидентами радикально і в столиці Німеччини Берліні.

Днями біля Бранденбурзьких воріт влаштували акцію протесту проти посилення карантину у зв’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус.

Тисячі людей, що прийшли на акцію, звісно ж, були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Деякі мітингарі спробували прорватись до Рейхстагу, що спровокувало сутички з поліцією.

Правоохоронці застосували проти демонстрантів перцевий газ та водомети. У відповідь у поліцейських полетіли пляшки та каміння.

Наразі відомо про щонайменше 365 затриманих. Десять правоохоронців отримали поранення.

Боротьба із порушниками в Україні

А як вчинятимуть із порушниками карантину у нашій країні?

Нагадаємо, в Україні діє так званий “карантин вихідного дня”: в суботу-неділю дозволено працювати банкам, медустановам, пошті, аптекам, ветеринарним аптекам та продуктовим магазинам.

За словами голови Нацполіції України Ігоря Клименка, 14-15 листопада через порушення карантину закрили 1500 закладів торгівлі, близько 30 нічних клубів і 20 спортзалів.

Також обов’язковим в Україні є масковий режим в громадських місцях та транспорті — порушникам загрожує штраф від 170 до 255 гривень. 19 листопада Президент України підписав відповідний закон.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив — якщо за 2 тижні впроваджені обмеження не дадуть результатів, карантин посилюватимуть. Він каже:

Основне завдання карантину вихідного дня — це зробити так, щоб ми вийшли на плато за кількістю захворілих. Тобто зафіксувати її на цифрах не більше 12-15 тисяч випадків в день.

Антидепресанти лікують COVID-19?

Медики з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, штат Міссурі, США, провели дослідження, за результатами якого припустили, що антидепресант з діючою речовиною флувоксамін може зменшити ризик тяжкого перебігу COVID-19.

У подвійному, сліпому, рандомізованому дослідженні взяли участь 152 пацієнти з позитивним результатом ПЛР-тесту на коронавірус.

Половина добровольців протягом 15 днів отримували плацебо, інші — реальний препарат. У ході дослідження ні у кого із 76 добровольців, які вживали флувоксамін, не погіршився стан здоров’я. А от чотирьох людей, які отримували плацебо, госпіталізували до лікарні.

Та вчені наголошують — щоб із впевненістю стверджувати, що флувоксамін допомагає уникнути ускладнень внаслідок коронавірусу, потрібні великі рандомізовані дослідження з більш чіткими показниками.

Вакцина: обнадійливі новини

Американська компанія Pfizer, що розробляє вакцину від коронавірусу спільно з німецькою фірмою BionTech, заявила — ефективність їхньої вакцини становить цілих 95%. І це остаточні результати.

Розробники також повідомляють про відсутність серйозних побічних ефектів — лише у 4% добровольців спостерігалося відчуття втоми та висока результативність в імунізації осіб похилого віку.

Вакцина Pfizer — РНК-вакцина, що містить тільки одну, найважливішу ділянку S-білка коронавірусу.

Фахівці пояснюють — ця РНК повинна проникнути в наші клітини, які будуть самі продукувати вірусний білок, на який розвинеться імунітет.

Вакцина вводиться двічі, повторно на 28-й день внутрішньом’язово.

Про ефективність у 94,5% повідомила й американська компанія Moderna. Це теж РНК-вакцина. Зазначимо, такі вакцини викликають не лише утворення антитіл, а й Т-клітин — також важливих для протидії COVID-19.

Унікальність вакцини Moderna в тому, що вона зберігається краще за розробку Pfizer.

Коли ж вакцини від коронавірусу дістануться нашої країни?

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, близько 4 мільйонів громадян України — в рамках глобальної ініціативи COVAX, куди входить і компанія Moderna — зможуть вакцинуватися вже у першій половині 2021 року безкоштовно. Для інших вакцина буде платною — дві дози коштуватимуть 14 доларів.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про країни, яким практично вдалось перемогти коронавірус.

Фото: Unsplash

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