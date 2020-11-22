Авто з Америки: як не придбати металобрухт?

Зараз багато хто намагається пригнати автівку із-за кордону. Особливо зі США. Це майже вдвічі дешевше виходить, але не все так казково, як здається. Як отримати авто зі США без сюрпризів, розкажемо у рубриці Гаряча тема.

Так, одна з тих, хто звернувся до нас, Наталія домовилась із компанією, що їй доставлять із-за океану машину після однієї ДТП. Та на неї чекав неприємний сюрприз.

– Отримали машина після чотирьох ДТП і потопельника. Відшкодовувати це ніхто, ніяк не збирається, компенсувати теж. Вони перестали нам відповідати і виходити на зв’язок, – поділилася Наталія.

І Наталя зовсім не одна, хто тепер має сумнівну автівку. Дівчина написала відгук про компанію у мережі. І їй одразу посипались СМС таких самих ошуканих автовласників.

Ми намагалися поспілкуватися із компанією, на яку скаржаться наші герої. Однак щойно на тому дроті почули, що їх турбують журналісти, спілкуватися відмовились.

Обіцяли: з нами сконтактує керівництво, однак телефон мовчить і досі.

Хочете авто зі США і не хочете втратити з десяток тисяч доларів, ретельно перевіряйте компанію, у якої збираєтесь замовити авто.

– Якщо це офіційна компанія, яка надає такі послуги, це одне. Їх можна перевірити ще раз за реєстрами, як закордоном, так і у нас.

Коли ви впевнені в фірмі, можете обирати автівку. Однак і тут потрібно бути уважними й перевірити її справжній стан. Як це зробити на відстані? Спосіб є!

Як перевірити авто до купівлі

Краще заплатити кошти і отримати карфакс – розширений витяг про автомобіль, в якому буде чітко зазначено, скільки разів він вдарений, топлений, не топлений, які були з ним страхові випадки, тобто вся історія автомобіля.

– Однак і реєстри можна підробити, чи просто не внести туди інформацію, кажуть експерти.

Ви можете замовити додаткову експертизу, коли спеціальна людина, експерт, підійде до автівки, її вивчить і зробить висновок, чи відповідає вона опису, котрий є на сайті.

Укладення договору — окрема й не менш важлива процедура. Тут недобросовісні фірми вміють схитрити.

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Наша героїня підписувала договір із компанією, яка юридично лише консультує.

Фактично з вами укладено юридичний договір консультування.

То вам просто розказали, як це зробити, і коли щось пішло не так, все, що ви можете зробити, можете просити повернути, вимагати повернути кошти за неякісно проведену консультацію. Не більше.

Тож якщо ви домовляєтеся про те, що вам доставляють, відремонтують автівку, такий договір підписувати вкрай небезпечно.

У разі, коли ми хочемо мати якісь гарантії, ми маємо укладати договір про надання послуг або договір на логістику, в якому чітко передбачаємо усі умови, за які ми сплачуємо.

В такому випадку компанія бере на себе зобов’язання доставити цей автомобіль.

Детальніше дивіться у сюжеті. Підходьте до купівлі автівки дуже уважно і обережно.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, чи варто купувати авто з Америки.

Фото: Unsplash

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