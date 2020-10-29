По договору чи по довіреності? Як купити авто і не попасти на гроші

Як купувати машину правильно? По Договору купівлі-продажу чи генеральній довіреності?

Ще пару років тому приблизно 60% перепродажу всіх автомобілів відбувались саме по довіреностях, ніхто не заморочувався, і це була стала практика.

Але купляючи авто по довіреності можна вскочити в грандіозну халепу.

Усі деталі розповість юрист Олександр Моргун.

Покупка авто по довіреності

Нотаріус при посвідченні довіреності на автомобіль не перевіряє нічого окрім паспорта і ідентифікаційного кода власника.

А писати дані автомобіля в таку довіреність можна взагалі зі слів (не обов`язкова навіть наявність техпаспорту)

Також існують і інші ризики:

Довіреність може бути відкликана в будь-який час. Зробити це після отримання грошей власнику не складе особливих труднощів; Дія довіреності припиняється після закінчення терміну, на який вона була видана. Тобто після закінчення строку її дії покупець фактично не зможе зняти такий автомобіль з обліку; Дія довіреності припиняється в разі смерті продавця. У випадку, якщо покупець вирішить продати автомобіль, власник має право зажадати від нього суму грошей, отриману за продаж автомобілю, і юридично він правий. Оскільки довіреністю він надав право підписати договір від його імені, але не отримати грошові кошти за купівлю-продаж;

Чи надійна розписка

Ви скажете, що ми завжди беремо у власника розписку із вказанням суми, що він отримав за проданий автомобіль – воно це так, але розписка не є документом, на підставі якого переходить право власності на автомобіль.

Моментом виникнення права власності є момент державної реєстрації – і з такою розпискою потім можна ходити довго і нудно по судах… і не факт, що вам щось вдасться довести.

Якими можуть бути наслідки

Найнеприємніше, що може статись, це коли ви приїдете знімати з обліку автомобіль, при перевірках виявиться, що на власника за той час наклали арешт, або він розлучається, і дружина подала на поділ майна (авто в тому числі) чи, може, він не сплачував аліменти, і є в реєстрі боржників. Таким чином, можна гроші віддати, а власником авто так і не стати.

Покупка авто по договору

Інший варіант – це в порядку статті 655 ЦКУ відчужити автомобіль за договором купівлі-продажу.

Договір купівлі-продажу автомобіля можна посвідчувати як в нотаріуса, так у відповідному сервісному центрі.

Які документи потрібні для договору

Паспорти та ідентифікаційні коди (продавця і покупця).

Якщо перебувають у шлюбі – то документи другого з подружжя і свідоцтво про шлюб. До нотаріуса треба буде прийти всім.

Оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).

Звіт про оцінну вартість ТЗ.

Довідка відповідного підрозділу про те, що транспортний засіб не перебуває у розшуку.

Навіть якщо ви посвідчили договір нотаріально, уникнути черг в сервісному центрі вам не вдасться, оскільки все одно доведеться протягом 10 днів звернутись за отриманням Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Плюси договору

Перевірка власника (в реєстрі обтяжень рухомого майна та реєстрі боржників) + отримання згоди подружжя.

Перевірка авто (в реєстрі обтяжень рухомого майна) + звіт про оцінку + довідка, що не перебуває у розшуку (якщо довіреність – це все не перевіряється).

Отже, моя вам порада – купуйте автомобіль по договору, а не по довіреності, щоб не вскочити в халепу! Укладайте договір, але кошти давайте тільки тоді, коли автомобіль зняли з обліку.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, що робити, якщо розбили товар у супермаркеті.

Фото: Pixabay

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