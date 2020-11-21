Як швидко вивчити вірш: корисні лайфхаки

Вивчення текстів напам’ять корисне для розвитку нашого мозку у будь-якому віці.

Завчена лірика може стати в нагоді, коли виголошуєш промову, пишеш пост для соцмереж, перебуваєш у колі людей із витонченим літературним смаком або просто хочеш натренувати пам’ять.

Тож ця стаття буде цікава не лише для батьків, що допомагають дітям із домашнім завданням, а й для усіх дорослих.

Ранок у Великому Місті вирішив зібрати корисні та дієві лайфхаки із вивчення віршів напам’ять.

Як швидко вивчити вірш?

Прочитай вірш виразно

Текст, який треба вивчити, на папері виглядає страшно.

Але, як тільки ти прочитаєш його уголос, так вже не здається. Особливо, якщо вірш тобі до вподоби.

Читай його повільно й виразно, вдумуйся у кожне слово.

Проаналізуй твір

Дуже важливий крок, без якого вивчення вірша може затягнутись у часі.

Перш за все, дай собі відповідь на запитання «Про що розповідається у вірші?»

Після цього з’ясуй усе незрозуміле в змісті й образах, знайди значення складних слів.

Намагайся зрозуміти його на­стрій, інтонацію, ритм.

Тепер наш віршик виглядає ще більш безневинним.

Поділи вірш на частинки

У народі логічно завершені уривки вірша називають стовпчиками.

Якщо автор ліричного твору “полінувався” ділити вірш на такі уривки, тобі доведеться це зробити самостійно.

Після цього образно уяви, про що розповідається в кожному стовпчику.

Так, окрім пам’яті, і фантазію доведеться потренувати.

Повторюй читати вірш уголос

Ми значно краще запам’ятовуємо, коли самі себе чуємо. Тому читання уголос ефективніше, ніж пошепки.

Уяви себе декламатором.

Кожен вивчений фрагмент додаємо до першого і відтворюємо все разом. Так кожен раз розповідаємо поему вголос, починаючи з самого початку.

Без повторення тут не обійтися.

Відтвори те, що пам’ятаєш

Це ще не іспит і не публічний виступ, тож не бійся помилятись.

Спробуй не зазирати у текст і з пам’яті відтворити вивчене.

Так ти зможеш зрозуміти, над яким стовпчиком тобі ще слід попрацювати чи який рядок дається найважче.

Використовуй творчу уяву

Вище ми вже згадували про важливість фантазії.

Читаючи вірш із тексту чи пам’яті, ми маємо бачити ті образи, які у нього закладав автор.

У цьому можуть допомогти заздалегідь підготовані картинки, малювання тих образів водночас із читанням вірша й рухи руками.

Головне — не поспішати.

Підготуй слова-опори

Але що, як вірш ти вже вивчив(-ла), та скільки б не повторював(-ла), все одно продовжуєш збиватись у тих самих місцях?

Не варто більше мучити себе повторами, аби не викликати відразу до прекрасної поезії.

Можна піти трохи іншим шляхом й підготувати собі невеличкі підказки, так звані слова-опори.

Можливо, це кожен перше слово нового стовпчика, а може щось, що викликає в тебе асоціації із намальованими образами автора.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як навчитись виступати публічно.

Фото: Pixabay

Софія Сукач

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