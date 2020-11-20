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ICTV / Ранок / Магнітні бурі у листопаді – календар небезпечних дат / 20.11.2020 10:02
20.11.2020 10:02
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Магнітні бурі у листопаді – календар небезпечних дат

Фото: Unsplash

Магнітні бурі можуть стати причиною головного болю, втоми та поганого настрою. Саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе календар магнітних бур на листопад 2020 року, щоб тобі легше було орієнтуватися і знати, коли і чого чекати.

Магнітні бурі у листопаді 2020

У листопаді очікуються потужні і середні магнітні бурі. Тож подбай про своє здоров’я у цьому місяці.

З 1 по 10 листопада – сильні магнітні бурі

З 15 по 20 листопада – середні магнітні бурі

календар магнітних бур фото

Вплив магнітних бур на людину

Насправді магнітні бурі є небезпечними. Особливо вони впливають на осіб з гіпертонією і гіпотонією. Також за статистикою приблизно 70% інсультів та інфарктів відбуваються у цей період.

Тож все ж варто бути обережними і серйозно поставитись до цього явища.

Окрім того, магнітні бурі викликають такі зміни в організмі:

-підвищення або пониження кров’яного тиску

– головний біль

– втому

– різку зміну настрою

– біль у м’язах на суглобах

– безсоння

– прискорене серцебиття

Як пережити магнітні бурі

– не перевантажуй організм роботою

– більше відпочивай

– підтримуй водний баланс (розрахунок: 40 мл води на 1 кг маси тіла)

– намагайся врівноважити емоційний стан

– приймай контрастний душ

– відмовся на деякий час від надмірних фізичних навантажень

– споживай продукти, багаті на магній

Також по темі: Календар стрижок на листопад 2020: сприятливі та несприятливі дні

Тепер ти знаєш, коли очікувати магнітні бурі у листопаді 2020 року. Користуйся порадами і читай інші календарі від Ранку у Великому Місті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпечні родимки.

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Теги: місячний календар, магнітні бурі
20.11.2020 10:02



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