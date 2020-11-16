Календар стрижок на листопад 2020: сприятливі та несприятливі дні

Календар стрижок на листопад 2020 року дасть тобі можливість вибрати ідеальний день для зміни зачіски. То коли краще стригти волосся в листопаді? Читай просто зараз.

Ранок у Великому Місті склав список сприятливих та несприятливих днів для походу в салон краси.

Найбільш сприятливі дні для стрижки в листопаді 2020

3, 8–9, 16–18, 21, 23, 27 листопада

Календар стрижок на листопад 2020

3 листопада: чудовий день зміни іміджу! Нова зачіска покращить настрій та й загалом позитивно вплине на нервову систему.

8-9 листопада: у ці дні є сенс підстригтися, якщо хочеш привернути до себе позитив та позбутися життєвих невдач.

16-18 листопада: стрижка сприятиме професійній реалізації та покращить твою репутацію в ділових колах. Давно мрієш про зміни в кар’єрі? Тоді сміливо записуйся до салону краси.

21 листопада: Зміна зачіски в цей день допоможе збільшити тривалість життя. А локони станть слухняним і не будуть сіктися.

23 листопада: редикальну зміну іміджу краще відкласти на інший день. А от підстригти кінчики сьогодні можна – після цього волосся стане сильним і блискучим.

27 листопада: ідеальний день для стрижки. Ти не лише будеш у захваті від нової зачіски, але й залучиш у своє життя кохання і щастя.

Несприятливі дні для стрижки в листопаді 2020

5, 6, 10, 15, 24, 25, 28 і 29 листопада.

Усі інші дні листопада, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, вважаються нейтральними для походу в перукарню чи барбершоп.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні стрижки 2020.

Фото: Pixabay

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