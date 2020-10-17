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ICTV / Ранок / Небезпечні родимки: як зрозуміти, що потрібно звернутись до лікаря / 17.10.2020 10:00
17.10.2020 10:00
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Небезпечні родимки: як зрозуміти, що потрібно звернутись до лікаря

Фото: Unsplash

Родимки – часте явище на людському тілі, і в більшості випадків вони цілком безпечні. Та є кілька причин, коли терміново потрібно показатися лікарю. У яких випадках варто перевірити родимку – читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Як зрозуміти, що родимка небезпечна

  • Вона змінює колір
  • Швидко росте
  • Нерівномірна
  • З’явився пігментований віночок
  • Свербить
  • Кровоточить
  • Має запальну реакцію
  • Болить
  • Набрякає
  • Має рвані контури

Чому з’являються родимки?

Зазвичай, вони утворюються через спадковість, на фоні гормональних змін, через віруси, рентгенівське випромінювання, надмірне перебування під ультрафіолетом та через шкірні травми.

Вони можуть розвиватися на будь-якій ділянці тіла. Тому варто все ж приглянутися, чи не викликає сумніви якась із родимок.

Порада!

Якщо у тебе багато родимок на тілі, то намагайся прикривати їх на сонці, відмовся від надмірної засмаги та користуйся сонцезахисним кремом.

До чого можуть призвести небезпечні родимки, якщо їх не перевіряти?

До утворення злоякісних пухлин! Ми не хочемо таким чином тебе налякати, а лише намагаємося застерегти. Адже краще перевіритися у лікаря відразу, безболісно її видалити, ніж потім жалкувати, що не зробили цього вчасно.

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Тепер ти знаєш, як виявити небезпечну родимку. Уважно перечитай усі 10 причин, які вказують на те, що потрібно звернутися до спеціаліста і бережи себе!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виявити перші ознаки інсульту.

Алла Гичка

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Теги: Здоров'я, родимки, тіло
17.10.2020 10:00



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