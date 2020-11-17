COVID-19 з’явився раніше 2020 року?! Дослідження італійських вчених

Шокуючі дослідження італійських вчених. Як борються із COVID-19 в Україні і світі.

За офіційними даними, в 10 українських областях лікарні заповнені більше ніж на 70%.

Але реальність дещо інша: місць у лікарнях не вистачає, пацієнти лежать у коридорах, для важких хворих не вистачає кисню, а ліків і взагалі немає.

Яка ситуація в Україні?

В Україні офіційно підтверджені близько 550 тисяч інфікованих на COVID-19, з яких майже 10 тисяч померли. Цифри зростають, жахають і змушують посилювати карантинні заходи.

Цими вихідними українці вперше зіштовхнулись із так званим «карантином вихідного дня». Він передбачає закриття усього, окрім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Таке обмеження, попередньо, триватиме до 30 листопада.

Однак вибірковий локдаун спровокував хвилю протестів по всій Україні. Місцеві підприємці, працівники сфери громадського харчування та розважальних закладів просять уряд дозволити їм працювати.

Однак слід розуміти, якщо Україна економічно не може собі дозволити повномасштабного локдауну, то «карантин вихідного дня» — це компроміс, який хоч якось допоможе взяти недугу під контроль.

Карантин вихідного дня був свого часу запроваджений в Ізраїлі – влітку, коли в них дуже швидко відбулося зростання з 500 до 1600 хворих (на добу). За три тижні запровадження такого карантину вони отримали зниження захворюваності на 20%, — каже міністр охорони здоров’я Микола Степанов.

До слова, дані Всесвітньої організації охорони здоров’я також свідчать, що найбільша кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксується на вихідних – з п’ятниці по неділю, а також по вівторках і середах.

Шокуючі дослідження

Та найбільше дивує дослідження італійських вчених Національного інституту раку в Мілані, яка напередодні опубліковав журнал «Tumori Journal».

Науковці встановили, що коронавірус, який спричиняє хворобу COVID-19, почав поширюватись в Італії ще у вересні минулого року, тобто за кілька місяців до того, як офіційно почався спалах хвороби в китайському місті Ухань.

Науковці центру дослідження раку проаналізували зразки крові майже близько тисячі безсимптомних пацієнтів, які брали участь у скринінговому дослідженні на рак легень з період з вересня 2019 року по березень 2020. І у 11% досліджуваних виявили антитіла до COVID-19.

Це головне відкриття: люди, які не мали симптомів, не тільки мали позитивні результати серологічних тестів, які показують наявність у крові антитіл, але також мали антитіла, здатні вбити вірус. Це означає, що новий коронавірус може циркулювати серед населення довго і з низьким рівнем летальності не тому, що він зникає, а лише для того, аби кількість заражень ним знову різко зросла, — заявив співавтор дослідження Джованні Аполоне.

Ситуація із COVID-19 у світі

На даний момент у світі коронавірусом вже заразились 54, 5 мільйони людей, і більше ніж мільйон і 300 тисяч з них – померли.

Країни одна за одною посилюють карантинні заходи, адже кількість нових хворих лише зростає.

Наприклад, у Німеччині дітям і підліткам дозволять у вільний час зустрічатися лише з одним постійним другом, а для дорослих будуть дозволені зустрічі тільки з представниками, «одного постійного дружнього домогосподарства».

Усі нововведення доповнять нині діючий «м’який локдаун», який вступив в силу на початку листопада і передбачає закриття всіх підприємств дозвілля, ресторанів, кафе і більшості компаній сфери обслуговування.

І навіть в Астралії, де останній місяць не було жодного нового випадку зараження коронавірусом, зафіксували новий спалах.

В місті Аделаїда на півдні країни влада підтвердила щонайменше 17 нових заражень. Новий спалах пов’язують із готелем, де проходять карантин австралійці, які повертаються з-за кордону.

Через новий спалах, в країні закрили усі спортзали, бази відпочинку та місця розваг, а також заборонии проведення будь-яких заходів.

Коли будуть ліки від коронавірусу?

Чимало новин за останні дні стосуються й препаратів для лікування COVID-19 і для запобігання захворювання.

Група вчених з Великобританії дослідила ефективність експериментальної версії інтерферону бета-1а. Про це пище «The Lancet».

Під час другої фази клінічних випробувань препарат знизив ризик важкого перебігу і смерті від COVID-19 на 79%. Раніше цей вид інтерферону застосовували для зменшення пошкодження нервової системи та запалення при розсіяному склерозі.

Тим часом в Сполучених Штатах Америки затвердили перший препарат з антитілами для лікування легкої форми COVID-19. Називається він — Bamlanivimab.

Схожий експериментальний препарат викорисутовували для лікування Дональда Трампа у жовтні.

Випробування показали, що одна ін’єкція нових ліків зменшує потребу госпіталізації для людей з групи ризику, які інфікувались коронавірусною інфекцією.

А от в Україні COVID-19 лікуватимуть нашим, вітчизняним препаратом. Завершились клінічні випробування препарату «Біовен». Це імуноглобулін — засіб на основі плазми людей, які перехворіли на коронавірус. Про це повідомив співвласник компанії-розробника на своїй сторінці у фейсбук.

Та нагадаємо, нині, єдині ліки , які офіційно рекомендовані для лікування важкого перебігу COVID-19 — це препарат з діючою речовиною ремдисевір. Однак після низки досліджень, вчені піддали сумніву його ефективність.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому не варто робити КТ легень “про всяк випадок”.

Фото: Unsplash

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