Шість українських брендів одягу, на які треба звернути увагу в Чорну п’ятницю

Чорна п’ятниця: які бренди в Україні пропонують знижки.

Карантин вихідного дня та ситуація з пандемією коронавірусу в Україні, здавалось би, не сприяють тому, аби українські бренди одягу робили сьогодні будь-які знижки до Чорної п’ятниці.

І деякі дійсно просто ігнорують цю, взагалі-то, запозичену з Америки традицію.

Чорна п’ятниця — п’ятниця після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів в Америці.

Які українські бренди та магазини модного одягу наважились на знижки у Black Friday 2020 наприкінці цього нестабільного та депресивного для бізнесу 2020 року?

Дивіться підбірку знижок від українських брендів від Ранку у Великому Місті.

Всі.Свої: Чорний тиждень замість Чорної п’ятниці

Мережа магазинів українських брендів Всі. Свої замість проведення Чорної п’ятниці влаштовує Чорний тиждень знижок українських брендів з 23 по 29 листопада.

Ганна Луковкіна, авторка та засновниця мережі, у коментарі для Асоціації українських рітейлерів, пояснила своє рішення так:

– Ми пам’ятаємо, що Чорна п’ятниця – це традиційні затори і черги, а зараз в реаліях пандемії, хочемо мінімізувати скупчення людей, і для того, щоб шопінг був комфортним і безпечним, робимо не один день, а сім днів знижок.

Кasta: цілий мільйон акційних товарів

Kasta — один із найбільших модних маркетплейсів в Україні. Тут можна знайти й найкращі міжнародні, і локальні бренди українські бренди.

З 16 по 27 листопада на маркетплейсі обіцяють 1 000 000 акційних товарів зі знижками до -90%.

Знижка на українське взуття до 80%, на бренд преміум-рівня Massimo Dutti – до -90% та кешбек 10% на все – приблизно так виглядатиме Чорна п’ятниця на маркет-плейсі Kasta.

Ksenia Schnaider: знижки від 50% та 1 покупка = 1 висаджене дерево

Український бренд Ksenia Schnaider відомий в усьому світі пропагуванням філософії upcycling fashion. Це ніби вторинна сировина в переробці сміття – але з одягом.

Старі джинси в руках подружжя Шнайдерів отримують не тільки друге життя, але й зіркових власників: і Белла Хадід, і Джамала із задоволенням носять джинси від цього українського бренду.

У 2020 році Ksenia Schnaider пропонує екологічну альтернативу чорної п’ятниці: бренд має намір висадити дерево за кожну покупку.

З 13 листопада на їх сайті вже стартував розпродаж зі знижками від 50% на речі з архівних і нових колекцій.

За кожну покупку на офіційному сайті бренду дизайнери посадять одне дерево на території Древлянського природного заповідника, який сильно постраждав від пожеж 2018 і навесні 2020 року.

Класика ARBER: від 50% до 70% на одяг та взуття

Спочатку ARBER був магазином якісного українського кежуал-одягу, а тепер це маркетплейс з тим же якісним одягом, взуттям та аксесуарами – але вже від кращих українських та європейських постачальників..

Що вони приготували нам для BLACK FRIDAY? Обіцяють:

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50% на ВСІ колекції Arber.

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⠀ 30% на Gregory Arber, Arber Classic, Madzerini.

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⠀ До -70% на минулі колекції.

Знижки тут торкнулись усього асортименту одягу: і чоловічого, і жіночого.

Але особливу увагу радимо звернути на пальто: Arber завжди був відомий, зокрема, якісним верхнім одягом.

Провокативні Брень: -50% на все

Чому ми називаємо бренд Брень провокативним? Ну бо в них епатажні зйомки та екстравагантні фото.

Щоб в епоху панування еко-шкіри та відмови від натурального хутра виставляти на сайті панаму зі шкіри пітона за 28 тисяч грн чи поліестерову гавайську сорочку за 4199 грн, треба мати певну сміливість.

Але треба відзначити, що якщо буквально на 30 секунд абстрагуватись від теми свідомого споживання, можна помітити, що до теми Чорної п’ятниці засновники бренду “Брень” підійшли щедро і по-чесному.

Тобто, тут дійсно -50% абсолютно на все на сайті, навіть на незбагненну для звичайної людини хутряну панаму за 99999 тисяч гривень.

W8less: демократична оригінальність і знижки -30 %

Цьому українському бренду вже 7 рік. Крім жіночої колекції на сайті W8less також представлена чоловіча лінія.

На сайті ти знайдеш комфортні та якісні сукні, топи, туніки та одяг в спортивному стилі.

Головний принцип створення одягу: він не повинен сковувати або приховувати її власника.

Тож вільний крій та мінімалізм є чудовою знахідкою для любительок простих та зручних речей.

Ціни у звичайні дні стартують від 700 грн, а в Black friday знижки сягатимуть 30%. До речі, тут вони не лише по Чорних п’ятницях: бренд періодично влаштовує розпродажі, тож пильно слідкуй за їх вкладкою “Акції” на сайті.

Нагадаємо, ми писали, які сумки будуть модними взимку 2021 року.

Фото: Unsplash

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