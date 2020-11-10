Карантин вихідного дня та знищення норок: як борються з COVID-19 в Україні та світі

Нові карантинні обмеження: як борються із COVID-19 в Україні і світі.

Людству варто вже зараз починати готуватися до наступної пандемії і розвивати систему охорони здоров’я в кожній країні, — днями на цьому наголосили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Без паніки — про новий штам вірусу наразі не йдеться. Мова про потенційні ризики, протистояти яким, як показала пандемія СOVID-19, — може бути складно навіть розвиненим країнам.

Станом на 9 листопада — у світі понад 50 мільйонів інфікованих коронавірусом.

Трамп насправді програв через COVID-19?

Сполучені Штати — країна, яка найбільш постраждала від пандемії: нині там понад 10 мільйонів інфікованих коронавірусом та понад 240 тисяч померлих.

Так, однією з причин поразки Дональда Трампа на виборах президента США називають саме невдалу політику щодо COVID-19.

Тож, не дивно, що одразу після перемоги новообраний президент Америки пообіцяв створити робочу групу з протидії коронавірусу.

Згідно плану Байдена щодо протидії COVID-19 — потрібно запровадити по всій країні обов’язковий масковий режим, забезпечити медиків достатньою кількістю засобів індивідуального захисту, залучити 100 тисяч людей для відстеження контактів хворих на коронавірус та налагодити систему безперебійного тестування населення.

До того ж, тести мають бути безкоштовними.

Боротьба з коронавірусом у світі

Налагодити систему тестування населення намагаються у багатьох країнах світу.

Днями у рамках пілотного проекту масовий скринінг населення розпочали у Ліверпулі, згодом цю практику планують реалізувати на території всієї Англії.

Окрім медпрацівників, тестувати громадян допомагають військові. Для виявлення хворих на коронавірус закупили ПЛР-тести, а також новий вид швидких тестів.

Готується до масового тестування населення і влада Данії — там планують перевірити 250 тисяч жителів в семи муніципалітетах регіону Північна Ютландія.

Рішення ухвалили після того, як на хутрових фермах почали виявляти мутований коронавірус у норок. Фахівці припускають, що вірус передався тваринам від людей, утім не можна виключати ймовірність зворотної передачі.

Відтак, уряд Данії вирішив знищити 17 мільйонів норок, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції. Але крім Данії, про коронавірус у норок повідомили ще 5 країн: США, Іспанія, Італія, Швеція та Нідерланди.

Еталоном у справі масового тестування лишається Словаччина, яка розпочала цю практику першою в Європі, аби уникнути жорсткого локдауну.

За вихідні 7-8 листопада, у рамках повторного скринінгу населення, в країні протестували більше 2,5 мільйонів людей.

Для тестування уряд закупив у Південній Кореї 13 мільйонів експрес-тестів на антигени. На це витратили більше 40 мільйонів євро.

Ситуація з COVID-19 в Україні

У нас наразі йдеться лише про намір тестувати громадян окремих міст червоної зони, — про це днями заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, найближчим часом до України завезуть 2 мільйони швидких тестів.

Окрім того, через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я рекомендує запровадити так званий “карантин вихідного дня”.

Міністр охорони здоров’я Микола Степанов розповів, що він включає в себе:

З нуля годин суботи до нуля годин понеділка в нашій країни мають працювати виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції, ветеринарні аптеки. Ресторани, кафе або інші заклади громадського харчування мають працювати виключно на виніс. Все що стосується решти магазинів, ТРЦ— ми рекомендуємо, щоб в суботу-неділю вони були зачинені.

Ряд фахівців погоджується з тим, що економіка України не може дозволити собі повернення до повного локдауну. Тож, карантин вихідного дня – непогана альтернативна.

Та чи стане вона ефективною?

Детальніше – у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, чи запровадять в Україні жорсткий карантин вдруге.

Фото: Unsplash

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