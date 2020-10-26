Як швидко сісти на шпагат: ефективні вправи

Як сісти на шпагат? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ефективні вправи, які допоможуть досягнути цієї мети.

Головне – виконуй їх регулярно і плавно, не намагайся форсувати події. Адже це може призвести до травм.

Важливо! Перед тим, як перейти до тренування, зроби десятихвилинну розминку. Вона розігріє твої м’язи та підготує їх до розтяжки.

Як сісти на шпагат – вправи

Вправа 1

Розстав ноги на ширину плечей, стопи паралельно. Руки зігни в ліктях – і тягнися донизу. Намагайся поставити лікті на підлогу.

Коли опустишся максимально низько – зафіксуйся в цій позі на 10 секунд.

Повтори 5 разів.

Вправа 2

Залишайся на килимку, спину тримай рівно. Стопи з’єднай, коліна максимально розведи в сторони.

Коли трішки звикнеш до пози, обережно нахиляйтеся вперед. У кінцевому положенні залишся на 5 секунд – і повтори вправу.

Вправа 3

Стань на праве коліно, ліву ногу витягни перед собою.

Обережно тягнися 60 секунд і повтори вправу для другої ноги.

Вправа 4

Сядь на килимок і розведи ноги в сторони. Випрями спину і тягнися до підлоги, поки не відчуєш печіння під колінами.

У максимально низькому положенні побудь 10 секунд.

Повтори 5 разів.

Вправа 5

Присядь на праву ногу й уприся руками в підлогу, ліву ногу відведи в сторону.

Затримайся в такій позі на 10 секунд.

Після цього зчепи руки за спиною і обіприся на зігнуту ногу. Зафіксуйся на 5 секунд і повтори вправу для другої ноги.

Як сісти на шпагат – відео

Тепер ти знаєш, як сісти на шпагат швидко і правильно. Регулярно тренуйся і читай інші наші матеріали.

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Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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