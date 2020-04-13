Тренування на карантині: Дорофеєва і Каменських показали свої вправи

Комплекси вправ від Насті Каменських та Наді Дорофеєвої – як зірки тренуються на карантині.

Українські співачки Настя Каменських і Надя Дорофеєва не гають часу навіть на карантині.

Вони активно займаються спортом і охоче діляться своїми вправами з прихильниками.

Так, Настя Каменських почала викладати на особистому YouTube-каналі відео своїх тренувань.

Я підготувала для вас класні відео з тренуваннями на різні групи м’язів! І кожне з цих тренувань буде під ваші улюблені хіти, щоб створити вам бадьорий настрій! – написала зірка.

Перше тренування Каменських – під її запальний хіт Попа як у Кім. Тож, як можна здогадатись, цього разу у фанатів є можливість прокачати сідниці разом із Настею.

Тренування Насті Каменських – відео

Відео з тренуванням вийшло і на YouTube-каналі Наді Дорофеєвої.

Вона виклала вправи для початківців, які допомагають прокачати всі групи м’язів і зміцнити м’язовий корсет.

Через те, що ми всі зараз обмежені межами наших квартир – ми практично не рухаємося, ну якщо не брати до уваги прибирання, готування, прибирання, готування і знову готування – спорт дуже необхідний!

Не лінуйтеся, спробуйте потренити разом зі мною і моїм тренером, – написала Дорофеєва у своєму Instagram.

Тренування Наді Дорофеєвої – відео

Займайся спортом разом із зірками, досягай ідеальної фігури та читай інші наші матеріали.

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Фото: Instagram

Аліна Литвиненко

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