Тренування на карантині: Дорофеєва і Каменських показали свої вправи

Комплекси вправ від Насті Каменських та Наді Дорофеєвої – як зірки тренуються на карантині.
Українські співачки Настя Каменських і Надя Дорофеєва не гають часу навіть на карантині.
Вони активно займаються спортом і охоче діляться своїми вправами з прихильниками.Також по темі: NK на карантині: як Настя Каменських проводить час вдома Надя Дорофеєва заінтригувала фанатів пікантним фото Юлія Зорій качає стегна за допомогою швабри
Так, Настя Каменських почала викладати на особистому YouTube-каналі відео своїх тренувань.
Я підготувала для вас класні відео з тренуваннями на різні групи м’язів! І кожне з цих тренувань буде під ваші улюблені хіти, щоб створити вам бадьорий настрій! – написала зірка.
Перше тренування Каменських – під її запальний хіт Попа як у Кім. Тож, як можна здогадатись, цього разу у фанатів є можливість прокачати сідниці разом із Настею.
Тренування Насті Каменських – відео
Відео з тренуванням вийшло і на YouTube-каналі Наді Дорофеєвої.
Вона виклала вправи для початківців, які допомагають прокачати всі групи м’язів і зміцнити м’язовий корсет.
Через те, що ми всі зараз обмежені межами наших квартир – ми практично не рухаємося, ну якщо не брати до уваги прибирання, готування, прибирання, готування і знову готування – спорт дуже необхідний!
Не лінуйтеся, спробуйте потренити разом зі мною і моїм тренером, – написала Дорофеєва у своєму Instagram.
Тренування Наді Дорофеєвої – відео
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Фото: Instagram
Аліна Литвиненко